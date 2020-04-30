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Кожен третій українець не користується фінансовими послугами - НБУ

Кожен третій українець не користується фінансовими послугами - НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Наразі кожен третій українець не користується фінансовими послугами. Про це заявила директор департаменту комунікацій Національного банку України Наталія Бондаренко під час презентація освітнього серіалу “Цифрові гроші”, передає кореспондент УНН.

"Кожен третій українець наразі не користується фінансовими послугами… Ми розуміємо, що вони стоять обабіч ідентифікації себе у фінансовому ринку, тобто вони не інтегровані у фінансову екосистему, й це певні виклики й також для нас, тому що ми не можемо захистити гідним чином, і це означає, що ці гроші не працюють на країну, це тінь", - сказала Бондаренко.

Нагадаємо, в Україні 28 квітня набрав чинності новий закон про фінансовий моніторинг.

Як повідомляв УНН, НБУ збільшив граничну суму валютних операцій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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