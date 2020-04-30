Кожен третій українець не користується фінансовими послугами - НБУ

"Кожен третій українець наразі не користується фінансовими послугами… Ми розуміємо, що вони стоять обабіч ідентифікації себе у фінансовому ринку, тобто вони не інтегровані у фінансову екосистему, й це певні виклики й також для нас, тому що ми не можемо захистити гідним чином, і це означає, що ці гроші не працюють на країну, це тінь", - сказала Бондаренко.

Нагадаємо, в Україні 28 квітня набрав чинності новий закон про фінансовий моніторинг.

Як повідомляв УНН, НБУ збільшив граничну суму валютних операцій.