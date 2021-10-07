Коррупционный скандал в Австрии: канцлеру Себастьяну Курцу грозит отставка

Детали

Все три основные оппозиционные партии призвали к отставке Курца и готовят вотум недоверия ему в парламенте, для успеха которого потребуется поддержка "зеленых". Две из трех оппозиционных партий заявили, что не хотят досрочных выборов.

Лидер "Зеленых", левой партии, которая проводила кампанию за "чистую политики" и вошла в коалицию с Курцом в прошлом году, сказал, что они пригласили другие партии в парламенте для переговоров о том, что должно происходить дальше.

"Таким образом, мы вышли на новый уровень. Это производит устрашающее впечатление. Необходимо полностью установить факты. Это то, чего ожидают люди в Австрии, - сказал в своем заявлении лидер "зеленых" и вице-канцлер Вернер Коглер. - Мы не можем вернуться к обычным делам. В этом контексте под сомнение ставится способность канцлера действовать".

В следующий вторник состоится внеочередное заседание нижней палаты парламента, на котором будет обсуждаться расследование.

Курц заявил в среду, что не уйдет в отставку.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен, который имеет право уволить канцлера или весь кабинет министров, также спланировал свои собственные переговоры с лидерами партии индивидуально и должен встретиться с Курцом.

В среду прокуратура заявила, что они поместили Курца и еще девять человек под следствие по подозрению в злоупотреблении доверием, коррупции и взяточничестве с различными уровнями причастности. Курц отрицает любые нарушения.

Прокуратура подозревает, что начиная с 2016 года, когда Курц пытался занять пост лидера партии, возглавляемое консерваторами министерство финансов платило за рекламу в газете в обмен на опрос и освещение в пользу Курца.

Курц уже находился под следствием по подозрению в ложном свидетельстве по отдельному делоу, в котором он также отрицает правонарушения.

Если парламент или президент уволят Курца, пока неясно, кто сможет его заменить на должности, поскольку до сих пор он был бесспорным лидером своей партии. В августе он был повторно назначен главой на партийной конференции с поддержкой 99,4%.

Дополнение

Против канцлера Австрии Себастьяна Курца начато расследование по обвинению во взяточничестве и должностных преступлениях.

Прокуратура страны подозревает, что глава правительства и еще несколько его приближенных за государственные деньги подкупали редакцию одного из австрийских таблоидов, чтобы обеспечить освещение своей политической деятельности в выгодном свете.

В офисе Курца, в штабе его Австрийской народной партии (OeVP) в Вене, а также в министерстве финансов в среду прошли обыски. По данным прокуратуры, расследование ведется против самого канцлера, а также против еще девяти человек.

Согласно заявлению прокуроров, суть обвинений - в том, что 2016-2018 годах "средства министерства финансов были использованы для финансирования частично подтасованных опросов общественного мнения, которые служили исключительно политическим и партийным интересам". В частности, по версии прокуратуры, правительство покупало в издании рекламу в обмен на размещение выгодных для партии Курца публикаций.

В период, о котором идет речь, Курц возглавил "Австрийскую народную партию" и привел ее к власти, когда она создала коалиционное правительство вместе с крайней правой Партией свободы.

Кроме того, в 2019 году Курц стал первым канцлером в послевоенной истории Австрии, отстраненным от власти после вынесения вотума недоверия в парламенте. Его правительство, созданное совместно с ультраправой Партией свободы, развалилось на волне так называемого "Ибицагейта" - скандала с публикацией видео встречи на острове Ибица одного из министров с девушкой, которая выдавала себя за племянницу главы российской газовой компании.

После того, как запись встречи попала в немецкие средства массовой информации, в Австрии было начато несколько антикоррупционных расследований. Коалиционный кабинет развалился, однако осенью в 2019 году партия Курца снова победила на выборах и он вернулся в кресло канцлера. На этот раз его партнером по коалиции стала левая Партия зеленых, которая шла на выборы под лозунгами политики, свободной от злоупотреблений.

Добавим

Себастьяну Курцу 35 лет, он является самым молодым главой государства в мире.