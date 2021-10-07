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Корупційний скандал у Австрії: канцлеру Себастьяну Курцу загрожує відставка

Корупційний скандал у Австрії: канцлеру Себастьяну Курцу загрожує відставка

Київ • УНН

 • 18913 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Австрійські "зелені", молодша партія у правлячій коаліції, підняли в четвер питання перспективи зняття з посади канцлера Себастьяна Курца, провівши переговори з іншими партіями про подальші кроки після того, як він потрапив під слідство за підозрою у хабарництві. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters та ВВС.

Деталі

Всі три основні опозиційні партії закликали до відставки Курца і готують вотум недовіри йому в парламенті, для успіху якого буде потрібна підтримка "зелених". Дві з трьох опозиційних партій заявили, що не хочуть дострокових виборів.

Лідер "Зелених", лівої партії, яка проводила кампанію за "чисту політики" і увійшла в коаліцію з Курцем в минулому році, сказав, що вони запросили інші партії в парламенті для переговорів про те, що повинно відбуватися далі.

"Таким чином, ми вийшли на новий рівень. Це виробляє страхітливе враження. Необхідно повністю встановити факти. Це те, чого очікують люди в Австрії, - сказав у своїй заяві лідер "зелених" і віце-канцлер Вернер Коглер. - Ми не можемо повернутися до звичайних справ. У цьому контексті під сумнів ставиться здатність канцлера діяти".

У наступний вівторок відбудеться позачергове засідання нижньої палати парламенту, на якому буде обговорюватися розслідування.

Курц заявив в середу, що не піде у відставку.

Президент Австрії Олександр Ван дер Беллен, який має право звільнити канцлера або весь кабінет міністрів, також спланував свої власні переговори з лідерами партії індивідуально і повинен зустрітися з Курцем.

У середу прокуратура заявила, що вони помістили Курца і ще дев'ятьох осіб під слідство за підозрою в зловживанні довірою, корупції і хабарництві з різними рівнями причетності. Курц заперечує будь-які порушення.

Прокуратура підозрює, що починаючи з 2016 року, коли Курц намагався зайняти пост лідера партії, очолюване консерваторами міністерство фінансів платило за рекламу в газеті в обмін на опитування і освітлення на користь Курца.

Курц вже перебував під слідством за підозрою в неправдивому свідченні за окремою справою, в якій він також заперечує правопорушення.

Якщо парламент або президент звільнять Курца, поки неясно, хто зможе його замінити на посаді, оскільки до цих пір він був безперечним лідером своєї партії. У серпні він був повторно призначений головою на партійній конференції з підтримкою 99,4%.

Доповнення

Проти канцлера Австрії Себастьяна Курца розпочато розслідування за звинуваченням у хабарництві і посадових злочинах.

Прокуратура країни підозрює, що глава уряду і ще кілька його наближених за державні гроші підкуповували редакцію одного з австрійських таблоїдів, щоб забезпечити висвітлення своєї політичної діяльності у вигідному світлі.

В офісі Курца, в штабі його Австрійської народної партії (OeVP) у Відні, а також в міністерстві фінансів в середу пройшли обшуки. За даними прокуратури, розслідування ведеться проти самого канцлера, а також проти ще дев'яти осіб.

Згідно із заявою прокурорів, суть звинувачень - в тому, що 2016-2018 роках "кошти міністерства фінансів були використані для фінансування частково підтасованих опитувань громадської думки, які служили виключно політичним і партійним інтересам". Зокрема, за версією прокуратури, уряд купував у виданні рекламу в обмін на розміщення вигідних для партії Курца публікацій.

У період, про який йде мова, Курц очолив "Австрійську народну партію" і привів її до влади, коли вона створила коаліційний уряд спільно з крайньої правою Партією свободи.

Крім того, в 2019 році Курц став першим канцлером в післявоєнній історії Австрії, відстороненим від влади після винесення вотуму недовіри в парламенті. Його уряд, створений спільно з ультраправою Партією свободи, розвалився на хвилі так званого "Ібіцагейта" - скандалу з публікацією відео зустрічі на острові Ібіца одного з міністрів з дівчиною, що видавала себе за племінницю глави російської газової компанії.

Після того, як запис зустрічі потрапив в німецькі засоби масової інформації, в Австрії було розпочато кілька антикорупційних розслідувань. Коаліційний кабінет розвалився, однак восени в 2019 року партія Курца знову перемогла на виборах і він повернувся в крісло канцлера. На цей раз його партнером по коаліції стала ліва Партія зелених, яка йшла на вибори під гаслами політики, вільної від зловживань.

Додамо

Себастьяну Курцу 35 років, він є наймолодшим главою держави в світі.

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