Коррупция - неизлечимая болезнь Украины: эксперт о деле директора юрдепартамента НБУ Зимы
Киев • УНН
Эксперт по безопасности считает, что директора юрдепартамента НБУ Зиму надо отстранить на время расследования. Коррупцию он назвал неизлечимой болезнью Украины, которая требует решительных действий.
Директор юридического департамента Нацбанка Александр Зима должен быть отстранен от исполнения обязанностей на время расследования уголовного производства против него. Речь идет о вероятном злоупотреблении Зимой властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.
У нас сегодня государство съедено полностью коррупцией. И дело в том, что те чиновники, которые отрабатывают свои задачи по этому "направлению" - их защищают, любым способом. Я убежден, что когда уже открыто производство, когда уже доказаны определенные обстоятельства преступлений - то есть присутствуют потерпевшие - на этом фоне, конечно, чиновник должен быть отстранен от занимаемой должности. И поверьте мне, что процессуальных норм для этого более чем достаточно
По его словам, чиновникам могут помогать избегать уголовной ответственности влиятельные лица. В частности, в случае с Зимой, это может быть руководство Нацбанка, которое тоже, вероятно, является соучастником и организатором нарушений.
"Коррупция - это пока неизлечимая болезнь Украины, которая ее съедает, как гангрена, и каких-то решительных действий или решений пока никто не принимает... такие чиновники (как Зима - ред.) должны быть отстранены как минимум от занимаемой должности на время проведения следствия, и уволены по факту доказательства вины в суде и завершении дела", - подчеркнул Шабовта.
Напомним
Шевченковский районный суд Киева признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в уголовном производстве относительно вероятного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором юридического департамента Национального банка Украины Александром Зимой.
Как сообщал УНН, уголовное дело касается письма Национального банка Украины в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Александра Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка "Конкорд" к НБУ, в которых банк требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.
Соучредитель "АО "АКБ "Конкорд" Елена Соседка заявила, что Национальный банк Украины проигнорировал предложения акционеров банка "Конкорд" перед его ликвидацией, а потом еще и по указанию регулятора их лишили права на справедливый суд.