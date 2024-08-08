Коррупция - неизлечимая болезнь Украины: эксперт о деле директора юрдепартамента НБУ Зимы

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Bloomberg: цены на газ в Европе выросли из-за слухов о захвате Суджи

Bloomberg: цены на газ в Европе выросли из-за слухов о захвате Суджи

  •  43353 просмотра
Макрон призвал Нетаньяху избежать 'цикла возмездия' на Ближнем Востоке

Макрон призвал Нетаньяху избежать 'цикла возмездия' на Ближнем Востоке

  •  100278 просмотра
США: заявления Путина о "провокации" Украины в Курской области преувеличены

США: заявления Путина о "провокации" Украины в Курской области преувеличены

  •  100948 просмотра
США не были предупреждены об операции в Курской области

США не были предупреждены об операции в Курской области

  •  100664 просмотра
CNN: "Хезболла" может атаковать Израиль без разрешения Ирана

CNN: "Хезболла" может атаковать Израиль без разрешения Ирана

  •  96375 просмотра
публикации
Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

  •  122705 просмотра
Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

7 августа 2024, 06:34  •  179311 просмотра
Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

6 августа 2024, 15:22  •  184347 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

6 августа 2024, 11:15  •  193198 просмотра
Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

5 августа 2024, 13:58  •  233148 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

  •  35048 просмотра
Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

  •  54031 просмотра
7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа 2024, 03:03  •  135475 просмотра
Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

6 августа 2024, 16:18  •  107803 просмотра
6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа 2024, 03:03  •  119056 просмотра
Актуальное
Коррупция - неизлечимая болезнь Украины: эксперт о деле директора юрдепартамента НБУ Зимы

Коррупция - неизлечимая болезнь Украины: эксперт о деле директора юрдепартамента НБУ Зимы

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 06:39  •  34323 просмотра

Read in English

Эксперт по безопасности считает, что директора юрдепартамента НБУ Зиму надо отстранить на время расследования. Коррупцию он назвал неизлечимой болезнью Украины, которая требует решительных действий.

Директор юридического департамента Нацбанка Александр Зима должен быть отстранен от исполнения обязанностей на время расследования уголовного производства против него. Речь идет о вероятном злоупотреблении Зимой властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

У нас сегодня государство съедено полностью коррупцией. И дело в том, что те чиновники, которые отрабатывают свои задачи по этому "направлению" - их защищают, любым способом. Я убежден, что когда уже открыто производство, когда уже доказаны определенные обстоятельства преступлений - то есть присутствуют потерпевшие - на этом фоне, конечно, чиновник должен быть отстранен от занимаемой должности. И поверьте мне, что процессуальных норм для этого более чем достаточно

- отметил Шабовта.

По его словам, чиновникам могут помогать избегать уголовной ответственности влиятельные лица. В частности, в случае с Зимой, это может быть руководство Нацбанка, которое тоже, вероятно, является соучастником и организатором нарушений.

"Коррупция - это пока неизлечимая болезнь Украины, которая ее съедает, как гангрена, и каких-то решительных действий или решений пока никто не принимает... такие чиновники (как Зима - ред.) должны быть отстранены как минимум от занимаемой должности на время проведения следствия, и уволены по факту доказательства вины в суде и завершении дела", - подчеркнул Шабовта.

Напомним

Шевченковский районный суд Киева признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в уголовном производстве относительно вероятного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором юридического департамента Национального банка Украины Александром Зимой.

Как сообщал УНН, уголовное дело касается письма Национального банка Украины в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Александра Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные "Конкордом" против НБУ.  В документе говорилось о четырех исках банка "Конкорд" к НБУ, в которых банк требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Соучредитель "АО "АКБ "Конкорд" Елена Соседка заявила, что Национальный банк Украины проигнорировал предложения акционеров банка "Конкорд" перед его ликвидацией, а потом еще и по указанию регулятора их лишили права на справедливый суд.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Думы не может быть просто служебной халатностью - политолог
  •  22332 просмотра

Затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Думы не может быть просто служебной халатностью - политолог

Эксклюзив
Коррупция - неизлечимая болезнь Украины: эксперт о деле директора юрдепартамента НБУ Зимы
  •  41712 просмотра

Коррупция - неизлечимая болезнь Украины: эксперт о деле директора юрдепартамента НБУ Зимы

Эксклюзив
Люди должны почувствовать свою ответственность - эксперт рассказал, как побудить ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций за покупку электрогенераторов
  •  107397 просмотра

Люди должны почувствовать свою ответственность - эксперт рассказал, как побудить ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций за покупку электрогенераторов

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище: как и когда можно будет подать заявку на захоронение
  •  107796 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище: как и когда можно будет подать заявку на захоронение

Эксклюзив
НБУ идет на встречу бизнесу и ослабляет валютные ограничения - нардеп
  •  116122 просмотра

НБУ идет на встречу бизнесу и ослабляет валютные ограничения - нардеп

Эксклюзив
Появление F-16 в Украине может повлечь за собой создание новых предприятий по обслуживанию - эксперт
  •  109793 просмотра

Появление F-16 в Украине может повлечь за собой создание новых предприятий по обслуживанию - эксперт

Эксклюзив
В условиях тотальной зависимости Украины от внешнего финансирования игнорировать интересы рекомендации МВФ опасно - эксперт
  •  112219 просмотра

В условиях тотальной зависимости Украины от внешнего финансирования игнорировать интересы рекомендации МВФ опасно - эксперт

Эксклюзив
Правоохранители должны проверить, действовала ли глава АРМА Дума в интересах медведчука в ситуации с затягиванием продажи его яхты - юрист
  •  106692 просмотра

Правоохранители должны проверить, действовала ли глава АРМА Дума в интересах медведчука в ситуации с затягиванием продажи его яхты - юрист

Эксклюзив
Налоговая так и не стала сервисной службой и нуждается в перезагрузке - нардеп
7 августа 2024, 07:16  •  100423 просмотра

Налоговая так и не стала сервисной службой и нуждается в перезагрузке - нардеп

Эксклюзив
Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт
7 августа 2024, 06:56  •  74511 просмотра

Наличие должностных лиц в НБУ против которых расследуются уголовные дела негативно влияет на переговоры о финансовой помощи Украине - эксперт

Популярные

CNN: "Хезболла" может атаковать Израиль без разрешения Ирана

CNN: "Хезболла" может атаковать Израиль без разрешения Ирана

  •  96375 просмотра
США не были предупреждены об операции в Курской области

США не были предупреждены об операции в Курской области

  •  100664 просмотра
США: заявления Путина о "провокации" Украины в Курской области преувеличены

США: заявления Путина о "провокации" Украины в Курской области преувеличены

  •  100948 просмотра
Макрон призвал Нетаньяху избежать 'цикла возмездия' на Ближнем Востоке

Макрон призвал Нетаньяху избежать 'цикла возмездия' на Ближнем Востоке

  •  100278 просмотра
Bloomberg: цены на газ в Европе выросли из-за слухов о захвате Суджи

Bloomberg: цены на газ в Европе выросли из-за слухов о захвате Суджи

  •  43353 просмотра

Публикации

Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

  •  122705 просмотра
Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

7 августа 2024, 06:34  •  179311 просмотра
Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

6 августа 2024, 15:22  •  184347 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

6 августа 2024, 11:15  •  193198 просмотра
Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

5 августа 2024, 13:58  •  233148 просмотра

Война

Спецподразделение ГУР уничтожает технику оккупантов на Запорожском фронте: видео

Спецподразделение ГУР уничтожает технику оккупантов на Запорожском фронте: видео

  •  5052 просмотра
кремль рискует дискредитировать себя противоречивой реакцией на события в курской области - ISW

кремль рискует дискредитировать себя противоречивой реакцией на события в курской области - ISW

  •  7868 просмотра
СБУ задержала в Киеве 16-летнего агента фсб за поджог военных авто

СБУ задержала в Киеве 16-летнего агента фсб за поджог военных авто

  •  7119 просмотра
Зеленский поделился кадрами о пути Украины к F-16 и заявил, что их будет еще больше

Зеленский поделился кадрами о пути Украины к F-16 и заявил, что их будет еще больше

  •  13202 просмотра
Войска рф обстреляли Черниговскую область из артиллерии и миномета: 7 взрывов

Войска рф обстреляли Черниговскую область из артиллерии и миномета: 7 взрывов

  •  10801 просмотра

политика

Зеленский поделился кадрами о пути Украины к F-16 и заявил, что их будет еще больше

Зеленский поделился кадрами о пути Украины к F-16 и заявил, что их будет еще больше

  •  13202 просмотра
Затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Думы не может быть просто служебной халатностью - политолог

Затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Думы не может быть просто служебной халатностью - политолог
Эксклюзив

  •  22233 просмотра
Коррупция - неизлечимая болезнь Украины: эксперт о деле директора юрдепартамента НБУ Зимы

Коррупция - неизлечимая болезнь Украины: эксперт о деле директора юрдепартамента НБУ Зимы
Эксклюзив

  •  41588 просмотра
Посольство Украины призывает Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию президента

Посольство Украины призывает Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию президента

  •  22590 просмотра
Болгария усиливает поддержку Украины: военные получили разрешение на участие в учениях НАТО

Болгария усиливает поддержку Украины: военные получили разрешение на участие в учениях НАТО

  •  35479 просмотра

Война

Спецподразделение ГУР уничтожает технику оккупантов на Запорожском фронте: видео

Спецподразделение ГУР уничтожает технику оккупантов на Запорожском фронте: видео

  •  5052 просмотра
кремль рискует дискредитировать себя противоречивой реакцией на события в курской области - ISW

кремль рискует дискредитировать себя противоречивой реакцией на события в курской области - ISW

  •  7868 просмотра
СБУ задержала в Киеве 16-летнего агента фсб за поджог военных авто

СБУ задержала в Киеве 16-летнего агента фсб за поджог военных авто

  •  7119 просмотра
Зеленский поделился кадрами о пути Украины к F-16 и заявил, что их будет еще больше

Зеленский поделился кадрами о пути Украины к F-16 и заявил, что их будет еще больше

  •  13202 просмотра
Войска рф обстреляли Черниговскую область из артиллерии и миномета: 7 взрывов

Войска рф обстреляли Черниговскую область из артиллерии и миномета: 7 взрывов

  •  10801 просмотра

политика

Зеленский поделился кадрами о пути Украины к F-16 и заявил, что их будет еще больше

Зеленский поделился кадрами о пути Украины к F-16 и заявил, что их будет еще больше

  •  13202 просмотра
Затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Думы не может быть просто служебной халатностью - политолог

Затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Думы не может быть просто служебной халатностью - политолог
Эксклюзив

  •  22233 просмотра
Коррупция - неизлечимая болезнь Украины: эксперт о деле директора юрдепартамента НБУ Зимы

Коррупция - неизлечимая болезнь Украины: эксперт о деле директора юрдепартамента НБУ Зимы
Эксклюзив

  •  41588 просмотра
Посольство Украины призывает Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию президента

Посольство Украины призывает Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию президента

  •  22590 просмотра
Болгария усиливает поддержку Украины: военные получили разрешение на участие в учениях НАТО

Болгария усиливает поддержку Украины: военные получили разрешение на участие в учениях НАТО

  •  35479 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  116797 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  120241 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  133330 просмотра

Экономика

Отключения не прогнозируются, без электричества почти 500 населенных пунктов - Укрэнерго

Отключения не прогнозируются, без электричества почти 500 населенных пунктов - Укрэнерго

  •  92 просмотра
Цены на нефть продолжают расти из-за напряженности на Ближнем Востоке - Reuters

Цены на нефть продолжают расти из-за напряженности на Ближнем Востоке - Reuters

  •  10694 просмотра
Курс валют на 8 августа: Нацбанк укрепил гривну

Курс валют на 8 августа: Нацбанк укрепил гривну

  •  12200 просмотра
Bloomberg: цены на газ в Европе выросли из-за слухов о захвате Суджи

Bloomberg: цены на газ в Европе выросли из-за слухов о захвате Суджи

  •  43286 просмотра
Укроборонпром вошел в топ-50 мировых оборонных компаний

Укроборонпром вошел в топ-50 мировых оборонных компаний

  •  32561 просмотра

Киев

Преимущественно сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

Преимущественно сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  16116 просмотра
В Киеве станет немного теплее: прогноз погоды на 8 августа

В Киеве станет немного теплее: прогноз погоды на 8 августа

  •  19996 просмотра
Ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К

Ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К

  •  29219 просмотра
На мосту Патона в Киеве произошло ДТП: движение транспорта затруднено

На мосту Патона в Киеве произошло ДТП: движение транспорта затруднено

  •  31379 просмотра
В Киеве горит кинотеатр "Тампере" - соцсети

В Киеве горит кинотеатр "Тампере" - соцсети

  •  32924 просмотра