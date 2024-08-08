Коррупция - неизлечимая болезнь Украины: эксперт о деле директора юрдепартамента НБУ Зимы

Директор юридического департамента Нацбанка Александр Зима должен быть отстранен от исполнения обязанностей на время расследования уголовного производства против него. Речь идет о вероятном злоупотреблении Зимой властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

У нас сегодня государство съедено полностью коррупцией. И дело в том, что те чиновники, которые отрабатывают свои задачи по этому "направлению" - их защищают, любым способом. Я убежден, что когда уже открыто производство, когда уже доказаны определенные обстоятельства преступлений - то есть присутствуют потерпевшие - на этом фоне, конечно, чиновник должен быть отстранен от занимаемой должности. И поверьте мне, что процессуальных норм для этого более чем достаточно - отметил Шабовта.

По его словам, чиновникам могут помогать избегать уголовной ответственности влиятельные лица. В частности, в случае с Зимой, это может быть руководство Нацбанка, которое тоже, вероятно, является соучастником и организатором нарушений.

"Коррупция - это пока неизлечимая болезнь Украины, которая ее съедает, как гангрена, и каких-то решительных действий или решений пока никто не принимает... такие чиновники (как Зима - ред.) должны быть отстранены как минимум от занимаемой должности на время проведения следствия, и уволены по факту доказательства вины в суде и завершении дела", - подчеркнул Шабовта.

Напомним

Шевченковский районный суд Киева признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в уголовном производстве относительно вероятного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором юридического департамента Национального банка Украины Александром Зимой.

Как сообщал УНН, уголовное дело касается письма Национального банка Украины в Фонд гарантирования вкладов физических лиц за подписью Александра Зимы, которым он рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные "Конкордом" против НБУ. В документе говорилось о четырех исках банка "Конкорд" к НБУ, в которых банк требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Эти иски были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Соучредитель "АО "АКБ "Конкорд" Елена Соседка заявила, что Национальный банк Украины проигнорировал предложения акционеров банка "Конкорд" перед его ликвидацией, а потом еще и по указанию регулятора их лишили права на справедливый суд.