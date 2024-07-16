Коррупционный скандал на Сумщине: главный инспектор градостроительства обвиняется в вымогательстве взятки

На Сумщине будут судить главного инспектора Управления Государственной инспекции архитектуры и градостроительства по факту взяточничества, который требовал 40 тысяч гривен от должностных лиц местного совета за получение сертификата на объект, прошедший капитальный ремонт. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

На Сумщине главный инспектор Управления Государственной инспекции архитектуры и градостроительства в Сумской области стал обвиняемым в коррупционном скандале. По данным Сумской областной прокуратуры, ему предъявлено обвинение в вымогательстве взятки в размере 40 тысяч гривен. Инспектор требовал эту сумму от должностных лиц поселкового совета за ускорение процедуры получения сертификата на водонапорную башню и артезианскую скважину после капитального ремонта.

По предварительным данным следствия, инспектор получил аванс в размере 20 тысяч гривен и после этого предоставил положительное заключение, необходимое для получения сертификата. После передачи остальных денег, запланированной в оговоренной сумме, его задержали 22 марта 2024 года.

Суд принял решение о применении к главному инспектору меры пресечения в виде содержания под стражей, однако предоставил возможность освобождения залога в размере 212 тысяч гривен.

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