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Коронавирус в Черкасской области подтверждено у 312 человек

Киев • УНН

 • 16402 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. По состоянию на 4 мая в Черкасской области зарегистрировано 312 инфицированных коронавирусом человек. Об этом сообщает Черкасский областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.

Коронавирус в Черкасской области подтверждено у 312 человек

"По результатам ежедневного мониторинга по заболеваемости COVID-19, который проводится специалистами ГУ "Черкасский областной лабораторный центр Минздрава Украины" сообщаем, что в области зарегистрировано 312 случаев коронавирусной инфекции, 9 больных умерло и 66 выздоровели.

Заболевание зарегистрировано на 18 админтерриториях: в г. Черкассы, Cмела, Умань, в Золотоношском, Городищенском, Каменском, Лисянском, Каневском, Смелянском, Маньковском, Черкасском, Уманском, Катеринопольском, Корсунь-Шевченковском, Чернобаевском, Шполянском, Монастырищенском и Христиновском районах", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за сутки исследовано 335 образцов биоматериала от больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, с диагнозом "пневмония", а также контактные лица, которые общались с больными с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Черкасская область лучше всех обеспечена средствами защиты медиков.

Между тем, напомним, черкасские благотворители продолжают обеспечивать медиков всем необходимым. По информации объединения "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19", на днях повторную помощь получили медики двух районов области.

"Корсуньские и Катеринопольского медики на днях снова получили помощь от МХП и благотворительного фонда "МХП-Громаді" в рамках платформы сотрудничества бизнеса, власти и общества "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19", - говорится в сообщении.

В частности медикам переданы защитные комбинезоны, респираторы, маски, халаты и другие средства защиты.

За все время работы объединения власти и благотворителей "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19" на нужды медиков потрачено уже более 18 млн грн.

Основными партнерами "Спільнодії Черкащини" является областная госадминистрация, ОО "Молода Черкащина", Черкасское агентство регионального развития и Благотворительная организация "Благотворительный фонд "МХП-Громаді". Последние оказали Черкасской области 14 млн грн финансовой помощи.

Справка УНН: МХП - крупнейший производитель курятины в Украине, самая популярная торговая марка - "Наша Ряба". Владелец компании Юрий Косюк.

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