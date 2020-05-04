Коронавірус на Черкащині підтверджено у 312 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Станом на 4 травня на Черкащині зареєстровано 312 інфікованих коронавірусом осіб. Про це повідомляє Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.
"За результатами щоденного моніторингу за захворюваністю на COVID-19, який проводиться фахівцями ДУ "Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України" повідомляємо, що в області зареєстровано 312 випадків коронавірусної інфекції, 9 хворих померло та 66 одужали.
Захворювання зареєстровані на 18 адмінтериторіях: в м. Черкаси, Cміла, Умань, Золотоноському, Городищенському, Кам’янському, Лисянському, Канівському, Смілянському, Маньківському, Черкаському, Уманському, Катеринопільському, Корсунь-Шевченківському, Чорнобаївському, Шполянському, Монастирищенському та Христинівському районах", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що за добу досліджено 335 зразків біоматеріалу від хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію, з діагнозом "пневмонія", а також контактні особи, які спілкувалися з хворими з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції.
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Тим часом, нагадаємо, черкаські благодійники продовжують забезпечувати медиків усім необхідним. За інформацією об’єднання "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19", днями повторну допомогу отримали медики двох районів області.
"Корсунські та катеринопільські медики днями знову отримали допомогу від МХП та благодійного фонду "МХП-Громаді" у межах платформи співпраці бізнесу, влади і громади "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зокрема медикам передані захисні комбінезони, респіратори, маски, халати та інші засоби захисту.
За весь час роботи об’єднання влади та благодійників "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19" на потреби медиків витрачено вже більше 18 млн грн.
Основними партнерами "Спільнодії Черкащини" є обласна держадміністрація, ГО "Молода Черкащина", Черкаська агенція регіонального розвитку та Благодійна організація "Благодійний фонд "МХП-Громаді". Останні надали Черкащині 14 млн грн фінансової допомоги.
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