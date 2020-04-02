Коронавирус, Донбасс и МВФ: о чем Зеленский говорил с Генсеком ООН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Стороны обсудили борьбу с коронавирусом и ситуацию на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Ключевым вопросом стала роль ООН в борьбе с пандемией коронавируса в мире и поддержка Украины", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что Украина поддерживает Глобальный план гуманитарного реагирования ООН, который направлен на оказание помощи по противодействию COVID-19 и благодаря которому наше государство сможет получить финансовую поддержку.

"Для Украины важно получить финансовую поддержку в рамках этого Плана в сумме предусмотренных 165 млн долларов", - отметил Зеленский.

Собеседники также обсудили возможности оказания помощи Украине в борьбе с пандемией.

"Просим оказать содействие в привлечении возможностей ВОЗ для координации сотрудничества украинских специалистов-вирусологов, которые работают над вакциной против коронавируса с иностранными партнерами для консолидации соответствующих международных усилий", - подчеркнул Зеленский.

Также он отметил, что Украина поддерживает призыв к обеспечению широких гуманитарных коридоров для беспрепятственного предоставления гуманитарной помощи тем, кто больше всего нуждается. Отдельно стороны обсудили продолжение реформ и переговоры с международными партнерами в связи с этим.

"Мы в постоянном диалоге с МВФ. Уверены, что в ближайшие недели найдем полное понимание и подпишем меморандум о расширенной программе. Параллельно мы ведем переговоры со Всемирным банком и другими партнерами по финансированию в эти сложные времена. Нам нужны деньги на поддержку малого и среднего бизнеса и на поддержку нашей экономики", - отметил Президент.

Кроме того, собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе.

"Президент призвал сторону ООН начать подготовку действенного плана мероприятий ООН по привлечению инвестиций для восстановления Донбасса после его деоккупации. Особое внимание было уделено теме освобождения незаконно удерживаемых украинцев на Донбассе, в Крыму и в России", - говорится в сообщении.

Напомним, в ФАО заявили, что распространение COVID-19 может подорвать мировой рынок продовольствия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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