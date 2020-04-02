Коронавірус, Донбас і МВФ: про що Зеленський говорив із Генсеком ООН

“Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Ключовим питанням стала роль ООН у боротьбі з пандемією коронавірусу у світі та підтримка України”, — йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що Україна підтримує Глобальний план гуманітарного реагування ООН, який спрямований на надання допомоги з протидії COVID-19 і завдяки якому наша держава зможе одержати фінансову підтримку.

“Для України важливо отримати фінансову підтримку в рамках цього Плану у сумі передбачених 165 мільйонів доларів”, — зазначив Зеленський.

Співрозмовники також обговорили можливості надання допомоги Україною в боротьбі з пандемією.

“Просимо посприяти у залученні можливостей ВООЗ для координації співпраці українських фахівців-вірусологів, які працюють над вакциною проти коронавірусу, з іноземними партнерами для консолідації відповідних міжнародних зусиль”, — наголосив Зеленський.

Також він зазначив, що Україна підтримує заклик до забезпечення широких гуманітарних коридорів для безперешкодного надання гуманітарної допомоги тим, хто її найбільше потребує. Окремо сторони обговорили продовження реформ та переговори з міжнародними партнерами у зв’язку з цим.

“Ми в постійному діалозі з МВФ. Впевнені, що найближчими тижнями знайдемо повне розуміння й підпишемо меморандум про розширену програму. Паралельно ми ведемо переговори зі Світовим банком та іншими партнерами щодо фінансування у ці складні часи. Нам потрібні гроші на підтримку малого та середнього бізнесу та на підтримку нашої економіки”, — зауважив Президент.

Окрім того, співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі.

“Президент закликав сторону ООН розпочати підготовку дієвого плану заходів ООН із залучення інвестицій для відновлення Донбасу після його деокупації. Окрему увагу було приділено темі звільнення незаконно утримуваних українців на Донбасі, у Криму та в Росії”, — йдеться у повідомленні.

Нагадамо, у ФАО заявили, що поширення COVID-19 може підірвати світовий ринок продовольства.