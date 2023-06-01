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Королевская свадьба: Иордания скрепляет экономические связи с Саудовской Аравией

Королевская свадьба: Иордания скрепляет экономические связи с Саудовской Аравией

Киев • УНН

 • 873678 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Наследный принц Иордании и его невеста, происходящая из богатой аристократической семьи Саудовской Аравии, должны были начать роскошную свадебную церемонию уже в четверг в Иордании. Ожидается, что этот брак укрепит порядок престолонаследия, освежит имидж иорданской монархии после дворцовой вражды и принесет экономическую выгоду стране, пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Союз 28-летнего наследного принца Хусейна и 29-летней Раджвы Аль Саиф укрепляет порядок престолонаследия в королевской семье, освежает ее имидж после дворцовой вражды и даже может помочь бедной на ресурсы Иордании наладить стратегическую связь со своим богатым нефтью соседом, Саудовской Аравией, пишет Associated Press.

11-миллионное население Иордании наблюдало за ростом популярности молодого кронпринца в последние годы, когда он все чаще появлялся на публике вместе со своим отцом, королем Абдаллой II. Гусейн окончил Джорджтаунский университет, поступил на военную службу и получил мировое признание, выступая на Генеральной Ассамблее ООН. Эта свадьба, по словам экспертов, знаменует его следующий решающий обряд посвящения.

"Это не просто брак, это презентация будущего короля Иордании. Вопрос о наследном принце закрыт", - сказал политолог Амер Сабайлех. 

Свадьба может создать короткий момент радости для иорданцев в трудные экономические времена, включая постоянную безработицу среди молодежи и "больную" экономику, пишет издание.

Представители дворца превратили это событие - через неделю после 77-го дня рождения Иордании - в нечто вроде пиар-кампании. Сочетая традиции и современность, королевская семья ввела свадебный хэштег (#Празднуем Аль-Хусейна) и логотип, объединяющий инициалы пары в арабские слова "Мы радуемся".

Фотографии и видео с вечеринки хны Раджвы Аль Саиф - традиционного предсвадебного празднования с участием невесты, ее подруг и родственниц - церемонии помолвки пары в Саудовской Аравии прошлым летом, облетели все государственные СМИ.

Королевство объявило четверг государственным праздником, чтобы толпы людей могли собраться после свадебной службы, помахать рукой кортежу пары из красных джипов Land Rover - кивок в сторону традиционной процессии всадников в красных плащах во времена правления основателя страны, короля Абдаллы I. Ожидается, что десятки тысяч доброжелателей съедутся на бесплатные концерты и культурные мероприятия. По всей стране установлены огромные экраны, чтобы толпа могла наблюдать за развитием событий.

Подписание брачного контракта состоится во дворце Захран в Аммане, который не видел такой помпезности с 1993 года, когда в такой же солнечный июньский день Абдалла женился на Рании, родившейся в Кувейте у палестинских родителей. Десятилетиями ранее отец Абдуллы, покойный король Хусейн, скрепил свои обеты в этом же саду со своей второй женой, гражданкой Великобритании Антуанеттой Гардинер.

Свое присутствие на церемонии подтвердили многие иностранные аристократы и высокопоставленные лица, в том числе члены королевских семей из Европы и Азии, а также первая леди Джилл Байден и посол США по вопросам климата Джон Керри. Ожидается, что в список гостей также войдут саудовские аристократы, ведь мать Раджвы Аль Саиф происходит от влиятельной жены основателя Саудовской Аравии, короля Абдул-Азиза Аль Сауда, а ее отец-миллиардер владеет крупной строительной фирмой в королевстве.

После церемонии молодожены переедут во дворец, расположенный в 30 минутах езды, на прием, развлечения и государственный пир.

Ожидается, что на этом мероприятии королевская семья поприветствует более 1700 гостей.Женитьба 28-летнего наследного принца Хусейна и 29-летней саудовской архитектора Раджвы Аль Саиф собрала звездный список VIP-гостей, главными из которых стали прибывшие во дворец британский принц Уильям и его жена Кейт, которые были встречены королем Иордании Абдаллой II и королем Иордании Абдаллой II.

Эксперты считают этот брак выгодным союзом для Хашимитов, исторических соперников семьи Аль-Сауд на востоке. В последнее время Иордания ищет более тесных связей с Саудовской Аравией и другими арабскими нефтяными государствами Персидского залива, которые когда-то выделяли миллиарды долларов зависимой от помощи стране, но с тех пор ограничили свои расходы.

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