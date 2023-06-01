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Королівське весілля: Йорданія скріплює економічні зв'язки із Саудівською Аравією

Королівське весілля: Йорданія скріплює економічні зв'язки із Саудівською Аравією

Київ • УНН

 • 873681 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Наслідний принц Йорданії та його наречена, що походить з багатої аристократичної сім'ї Саудівської Аравії, мали почати розкішну весільну церемонію вже в четвер в Йорданії. Очікується, що цей шлюб зміцнить порядок престолонаступництва, освіжить імідж йорданської монархії після палацової ворожнечі та принесе економічну вигоду країні, пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

Союз 28-річного спадкоємного принца Гусейна і 29-річної Раджви Аль Саіф зміцнює порядок престолонаступництва в королівській родині, освіжає її імідж після палацової ворожнечі і навіть може допомогти бідній на ресурси Йорданії налагодити стратегічний зв'язок зі своїм багатим на нафту сусідом, Саудівською Аравією, пише Associated Press.

11-мільйонне населення Йорданії спостерігало за зростанням популярності молодого кронпринца в останні роки, коли він все частіше з'являвся на публіці разом зі своїм батьком, королем Абдаллою II. Гусейн закінчив Джорджтаунський університет, пішов на військову службу і здобув світове визнання, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН. Це весілля, за словами експертів, знаменує його наступний вирішальний обряд посвячення.

"Це не просто шлюб, це презентація майбутнього короля Йорданії. Питання про спадкоємного принца закрите", - сказав політолог Амер Сабайлех. 

Весілля може створити короткий момент радості для йорданців у важкі економічні часи, включаючи постійне безробіття серед молоді та "хвору" економіку, пише видання.

Представники палацу перетворили цю подію - через тиждень після 77-го дня народження Йорданії - на щось на кшталт піар-кампанії. Поєднуючи традиції і сучасність, королівська сім'я запровадила весільний хештег (#Святкуємо Аль-Гусейна) і логотип, який об'єднує ініціали пари в арабські слова "Ми радіємо".

Фотографії та відео з вечірки хни Раджви Аль Саіф - традиційного передвесільного святкування за участю нареченої та її подруг і родичок - церемонії заручин пари в Саудівській Аравії минулого літа облетіли всі державні ЗМІ.

Королівство оголосило четвер державним святом, щоб натовпи людей могли зібратися після весільної служби, помахати рукою кортежу пари з червоних джипів Land Rover - кивок у бік традиційної процесії вершників у червоних плащах за часів правління засновника країни, короля Абдалли I. Очікується, що десятки тисяч доброзичливців з'їдуться на безкоштовні концерти та культурні заходи. По всій країні встановлені величезні екрани, щоб натовп міг спостерігати за розвитком подій.

Підписання шлюбного контракту відбудеться в палаці Захран в Аммані, який не бачив такої помпезності з 1993 року, коли такого ж сонячного червневого дня Абдалла одружився з Ранією, яка народилася в Кувейті у палестинських батьків. Десятиліттями раніше батько Абдулли, покійний король Гусейн, скріпив свої обітниці в цьому ж саду зі своєю другою дружиною, громадянкою Великої Британії Антуанеттою Гардінер.

Свою присутність на церемонії підтвердили багато іноземних аристократів і високопоставлених осіб, в тому числі члени королівських родин з Європи та Азії, а також перша леді Джилл Байден і посол США з питань клімату Джон Керрі. Очікується, що до списку гостей також увійдуть саудівські аристократи, адже мати Раджви Аль Саіф походить від впливової дружини засновника Саудівської Аравії, короля Абдул-Азіза Аль Сауда, а її батько-мільярдер володіє великою будівельною фірмою в королівстві.

Після церемонії молодята переїдуть до палацу, розташованого за 30 хвилин їзди, на прийом, розваги та державний бенкет.

Очікується, що на цьому заході королівська родина привітає понад 1700 гостей. Одруження 28-річного наслідного принца Гусейна та 29-річної саудівської архітекторки Раджви Аль Саіф зібрало зірковий список VIP-гостей, головними з яких стали британський принц Вільям і його дружина Кейт, які прибули до палацу та були зустрінуті королем Йорданії Абдаллою II і королевою Ранією.

Експерти вважають цей шлюб вигідним союзом для Хашимітів, історичних суперників родини Аль-Сауд на сході. Останнім часом Йорданія шукає тісніших зв'язків із Саудівською Аравією та іншими арабськими нафтовими державами Перської затоки, які колись виділяли мільярди доларів залежній від допомоги країні, але відтоді обмежили свої витрати.

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