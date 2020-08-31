Корниенко ожидает принятия Бюджета-2021 по графику

Так, он выразил надежду на принятие на 4-й сессии закона о всеукраинском референдуме. Также Корниенко надеется на завершение реформы децентрализации. Он отметил, что есть системные реформы в экономической сфере, законодательство о бюро по экономической безопасности, реформа парламента и диджитализация.

"Я уверен, это все найдет свое отражение в одном законе, который мы с вами на этой сессии будем рассматривать больше всего, вокруг которого будет много дискуссий, но я уверен что мы его примем - это Государственный бюджет Украины. И так как функция Верховной Рады - утвердить государственный бюджет, сделать его максимально сбалансированным, оптимальным, оптимизированным и таким, по которому будет жить страна, развиваясь в следующем году. Я уверен, мы с вами вместе эти цели в этой четвертой сессии выполним, и это будет не 29 декабря, а это будет по графику, так как мы работали в прошлом году", - сказал народный депутат.

Как сообщал УНН, по словам Разумкова, во время четвертой сессии Верховной Рады нынешнего созыва, что начинается 1 сентября, будет больше политики в связи с проведением местных выборов.



