Корнієнко очікує ухвалення Бюджету-2021 за графіком

Так, він висловив надію на ухвалення на 4-ій сесії закону про всеукраїнський референдум. Також Корнієнко сподівається на завершення реформи децентралізації. Він зазначив, що є системні реформи в економічній сфері, законодавство про бюро з економічної безпеки, реформа парламенту та діджиталізація.

“Я впевнений, це все знайде своє відображення в одному законі, який ми з вами на цій сесії будемо розглядати більше всього, навколо якого буде багато дискусій, але я впевнений що ми його приймемо — це Державний бюджет України. І так як функція Верховної Ради — затвердити державний бюджет, зробити його максимально збалансованим, оптимальним, оптимізованим і таким, за яким буде жити країна, розвиваючись, наступного року. Я впевнений, ми з вами разом цю мету в цій четвертій сесії виконаємо, і це буде не 29 грудня, а це буде по графіку, так як ми працювали минулого року”, — сказав народний депутат.

Як повідомляв УНН, зі слів Разумкова, під час четвертої сесії Верховної Ради нинішнього скликання, яка розпочинається 1 вересня, буде більше політики у зв’язку з проведенням місцевих виборів.



