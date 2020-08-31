Корнієнко очікує ухвалення Бюджету-2021 за графіком
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Державний бюджет України на наступний рік під час четвертої сесії Верховної Ради має бути ухвалено за графіком. Про це сказав голова партії “Слуга народу”, перший заступник голови однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко на засіданні Погоджувальної ради, передає УНН.
Так, він висловив надію на ухвалення на 4-ій сесії закону про всеукраїнський референдум. Також Корнієнко сподівається на завершення реформи децентралізації. Він зазначив, що є системні реформи в економічній сфері, законодавство про бюро з економічної безпеки, реформа парламенту та діджиталізація.
“Я впевнений, це все знайде своє відображення в одному законі, який ми з вами на цій сесії будемо розглядати більше всього, навколо якого буде багато дискусій, але я впевнений що ми його приймемо — це Державний бюджет України. І так як функція Верховної Ради — затвердити державний бюджет, зробити його максимально збалансованим, оптимальним, оптимізованим і таким, за яким буде жити країна, розвиваючись, наступного року. Я впевнений, ми з вами разом цю мету в цій четвертій сесії виконаємо, і це буде не 29 грудня, а це буде по графіку, так як ми працювали минулого року”, — сказав народний депутат.
Як повідомляв УНН, зі слів Разумкова, під час четвертої сесії Верховної Ради нинішнього скликання, яка розпочинається 1 вересня, буде більше політики у зв’язку з проведенням місцевих виборів.