Корабли РФ постоянно контролируют исключительные экономические зоны Украины — Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Российская Федерация на постоянной основе под предлогом учений блокирует значительные акватории Азовского и Черного морей. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Вопрос, касающийся морских акваторий Азовского и Черного морей является сложным. Российская Федерация на постоянной основе под предлогом учений блокирует значительные акватории, особой является активность Российской Федерации в западной части Черного моря, а именно вокруг незаконно захваченных наших месторождений нефти и газа на подводном шельфе, постоянно охраняются силами и средствами Черноморского флота. И то, что касается наших исключительно экономических зон, также являются постоянно под контролем боевых кораблей Российской Федерации", - отметил Петренко.
По его словам, контроль прохода Керченским проливом "остается прерогативой Российской Федерации", чем "нарушается международное право относительно свободного гражданского судоходства".
"Вместе с тем, для охраны экономической деятельности наших портов в Бердянске и Мариуполе развернутый комплект сил и средств ВМС ВС Украины, который выполняет задания, позволяющие исключить угрозы, которые могут происходить с морского направления, - сказал Петренко.
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Напомним, ранее Министерство обороны Украины заявляло, что РФ считает свое доминирование в Черноморском регионе инструментом для проектирования силы на средиземноморском и ближневосточном регионах.
Также сообщал, что РФ пригрозила Киеву "войной" из-за прохождения украинских кораблей под Керчью.