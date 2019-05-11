Кораблі РФ постійно контролюють виключні економічні зони України — Міноборони

"Питання, що стосується морських акваторій Азовського і Чорного морів є складним. Російська Федерація на постійній основі під приводом навчань блокує значні акваторії, особливою є активність Російської Федерації в західній частині Чорного моря, а саме навколо незаконно захоплених наших родовищ нафти і газу на підводному шельфі, які постійно охороняються силами і засобами Чорноморського флоту. І те, що стосується наших виключно економічних зон, також є постійно під контролем бойових кораблів Російської Федерації", - зазначив Петренко.

З його слів, контроль проходу Керченською протокою "залишається прерогативою Російської Федерації", чим "порушується міжнародне право щодо вільного цивільного судноплавства".

"Водночас, для охорони економічної діяльності наших портів в Бердянську і Маріуполі розгорнутий комплект сил і засобів ВМС ЗС України, який виконує завдання, що дозволяють унеможливити загрози, які можуть походити з морського напрямку, - сказав Петренко.

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Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України заявляло, що РФ вважає своє домінування в Чорноморському регіоні інструментом для проектування сили на середземноморському і близькосхідному регіонах.

Також УНН повідомляв, що РФ пригрозила Києву "війною" через проходження українських кораблів під Керчю.