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Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
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Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

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Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
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Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

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В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
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В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
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Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря
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Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря

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АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"
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У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

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Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

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Концерта не будет: музыкантов Оли Цибульской мобилизовали за несколько часов до выступления

Концерта не будет: музыкантов Оли Цибульской мобилизовали за несколько часов до выступления

Киев  •  УНН

 • 7045 просмотра

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Музыкантов группы Оли Цибульской мобилизовали на въезде в Вараш за несколько часов до выступления. Певица была вынуждена отменить концерт, предложив зрителям вернуть билеты.

Украинская певица Оля Цибульская заявила, что ее музыкантов мобилизовали за несколько часов до выступления и отменила концерт, передает УНН.

Цибульская в Instagram сообщила, что ее музыкальную команду мобилизовали на въезде в Вараш.

В Лубнах останавливались лифты, потому что единственного специалиста по их обслуживанию мобилизовали8 нояб. 2024, 18:45 • 19315 просмотров

«Вараш, привет. За несколько часов до концерта стою на лестнице одного из отелей... без мейка и прически, потому что концерта сегодня не будет. Ребят-музыкантов, которые должны были вместе со мной играть для вас концерт, им вручили повестки и мобилизовали. Могу выйти к вам сама, но это не то, за чем вы пришли. Спасибо за понимание, билеты можете вернуть», - сообщила певица.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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