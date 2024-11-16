Концерта не будет: музыкантов Оли Цибульской мобилизовали за несколько часов до выступления

Украинская певица Оля Цибульская заявила, что ее музыкантов мобилизовали за несколько часов до выступления и отменила концерт, передает УНН.

Цибульская в Instagram сообщила, что ее музыкальную команду мобилизовали на въезде в Вараш.

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«Вараш, привет. За несколько часов до концерта стою на лестнице одного из отелей... без мейка и прически, потому что концерта сегодня не будет. Ребят-музыкантов, которые должны были вместе со мной играть для вас концерт, им вручили повестки и мобилизовали. Могу выйти к вам сама, но это не то, за чем вы пришли. Спасибо за понимание, билеты можете вернуть», - сообщила певица.