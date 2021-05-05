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Концерт рэпера Басты состоится в Киеве 25-26 июня

Концерт рэпера Басты состоится в Киеве 25-26 июня

Киев  •  УНН

 • 17611 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Концерт российского рэпера Басты, которому ранее объявляли запрет на въезд в Украину на 3 года, состоится в Киеве 25-26 июня. Об этом журналисту УНН сообщили в СБУ.

Цитата:

"По информации на сегодняшний день, концерт состоится. Для этого приложат все усилия", - сообщил источник в СБУ.

Детали

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УНН отметил, что в 2017 году СБУ вводила запрет рэперу на въезд в Украину на 3 года.

На сегодня этот срок истек, и продлевать его не будут.

Контекст

5 мая стало известно о том, что Баста приехал в Украину. Во время его пребывания в ресторане "Мокко" в Киеве, охрана рэпера напала на жителя столицы после вопроса о концертах в оккупированном Крыму.

На сегодня билеты на концерт рэпера в Киеве на 25-26 июня распроданы.

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