Концерт репера Басти відбудеться в Києві 25-26 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Концерт російського репера Басти, якому раніше оголошували заборону на в'їзд в Україну на 3 роки, відбудеться в Києві 25-26 червня. Про це журналісту УНН повідомили в СБУ.
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"За інформацією на сьогоднішній день, концерт відбудеться. Для цього докладуть усіх зусиль", - повідомило джерело в СБУ.
Деталі
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УНН відзначив, що в 2017 році СБУ вводила заборону реперу на в'їзд в Україну на 3 роки.
Станом на сьогодні цей термін закінчився, і продовжувати його не будуть.
Контекст
5 травня стало відомо про те, що Баста приїхав до України. Під час його перебування в ресторані "Мокко" в Києві, охорона репера напала на жителя столиці після питання про концерти в окупованому Криму.
Станом на сьогодні, квитки на концерт репера в Києві на 25-26 червня розпродані.