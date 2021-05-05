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Концерт репера Басти відбудеться в Києві 25-26 червня

Концерт репера Басти відбудеться в Києві 25-26 червня

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Концерт російського репера Басти, якому раніше оголошували заборону на в'їзд в Україну на 3 роки, відбудеться в Києві 25-26 червня. Про це журналісту УНН повідомили в СБУ.

Цитата:

"За інформацією на сьогоднішній день, концерт відбудеться. Для цього докладуть усіх зусиль", - повідомило джерело в СБУ.

Деталі

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УНН відзначив, що в 2017 році СБУ вводила заборону реперу на в'їзд в Україну на 3 роки.

Станом на сьогодні цей термін закінчився, і продовжувати його не будуть.

Контекст

5 травня стало відомо про те, що Баста приїхав до України. Під час його перебування в ресторані "Мокко" в Києві, охорона репера напала на жителя столиці після питання про концерти в окупованому Криму.

Станом на сьогодні, квитки на концерт репера в Києві на 25-26 червня розпродані.

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