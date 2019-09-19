Концепт законопроекта об императивном мандате может быть готов через две недели - Арахамия

"Мы сейчас работаем, разрабатываем в рабочей группе законопроект отдельный и будем потом его принимать, выносить на комитеты", - сказал Арахамия, отвечая на вопрос о законодательных инициативах относительно императивного мандата.

По его словам, проект закона будет предусматривать право фракции "лишать мандата депутата, который зашел от этой фракции, обещал выполнять программы партии и фракции, потом что-то случилось так, что системно есть какие-то замечания к его работе, и это консолидированное мнение всей фракции".

Арахамия отметил, что, если большинство фракции будет считать, что такой депутат не выполняет обещания, которые давал, когда присоединялся, то это - повод, чтобы "делать ему предупреждение".

"Я думаю, что две недели - мы будем иметь концепт такой, который можно уже внутри, внутренним кругом или на комитетах рассматривать", - сказал Арахамия, отвечая на вопрос о том, когда будет готов законопроект.

Напомним, ранее депутат "Слуги народа" Александр Дубинский рассказал, что законопроект с нормой о лишении депутатского мандата вызвал спор внутри фракции.