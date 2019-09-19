Концепт законопроекта об императивном мандате может быть готов через две недели - Арахамия
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Концепт законопроекта об императивном мандате может быть готов уже через две недели. Такое мнение высказал журналистам глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.
"Мы сейчас работаем, разрабатываем в рабочей группе законопроект отдельный и будем потом его принимать, выносить на комитеты", - сказал Арахамия, отвечая на вопрос о законодательных инициативах относительно императивного мандата.
По его словам, проект закона будет предусматривать право фракции "лишать мандата депутата, который зашел от этой фракции, обещал выполнять программы партии и фракции, потом что-то случилось так, что системно есть какие-то замечания к его работе, и это консолидированное мнение всей фракции".
Арахамия отметил, что, если большинство фракции будет считать, что такой депутат не выполняет обещания, которые давал, когда присоединялся, то это - повод, чтобы "делать ему предупреждение".
"Я думаю, что две недели - мы будем иметь концепт такой, который можно уже внутри, внутренним кругом или на комитетах рассматривать", - сказал Арахамия, отвечая на вопрос о том, когда будет готов законопроект.
Напомним, ранее депутат "Слуги народа" Александр Дубинский рассказал, что законопроект с нормой о лишении депутатского мандата вызвал спор внутри фракции.