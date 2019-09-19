Концепт законопроекту про імперативний мандат може бути готовий за два тижні - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Концепт законопроекту про імперативний мандат може бути готовий вже за два тижні. Таку думку сказав журналістам голова фракції ”Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
“Ми зараз працюємо, напрацьовуємо в робочій групі законопроект окремий і будемо потім його приймати, виносити на комітети”, — сказав Арахамія, відповідаючи на питання про законодавчі ініціативи щодо імперативного мандата.
З його слів, проект закону передбачатиме право фракції “позбавляти мандата депутата, який зайшов від цієї фракції, обіцяв виконувати програми партії і фракції, потім щось трапилося так, що системно є якісь зауваження до його роботи, і це консолідована думка всієї фракції”.
Арахамія зауважив, що, якщо більшість фракції вважатиме, що такий депутат не виконує обіцянки, які давав, коли приєднувався, то це — привід, щоб “робити йому попередження”.
“Я думаю, що два тижні — ми будемо мати концепт такий, який можна вже всередині, внутрішнім колом чи на комітетах розглядати”, — сказав Арахамія, відповідаючи на запитання про те, коли буде готовий законопроект.
Нагадаємо, раніше депутат “Слуги народу” Олександр Дубінський розповів, що законопроект з нормою про позбавлення депутатського мандата викликав суперечку всередині фракції.