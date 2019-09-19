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Концепт законопроекту про імперативний мандат може бути готовий за два тижні - Арахамія

Концепт законопроекту про імперативний мандат може бути готовий за два тижні - Арахамія

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Концепт законопроекту про імперативний мандат може бути готовий вже за два тижні. Таку думку сказав журналістам голова фракції ”Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.

“Ми зараз працюємо, напрацьовуємо в робочій групі законопроект окремий і будемо потім його приймати, виносити на комітети”, — сказав Арахамія, відповідаючи на питання про законодавчі ініціативи щодо імперативного мандата.

З його слів, проект закону передбачатиме право фракції “позбавляти мандата депутата, який зайшов від цієї фракції, обіцяв виконувати програми партії і фракції, потім щось трапилося так, що системно є якісь зауваження до його роботи, і це консолідована думка всієї фракції”.

Арахамія зауважив, що, якщо більшість фракції вважатиме, що такий депутат не виконує обіцянки, які давав, коли приєднувався, то це — привід, щоб “робити йому попередження”.

“Я думаю, що два тижні — ми будемо мати концепт такий, який можна вже всередині, внутрішнім колом чи на комітетах розглядати”, — сказав Арахамія, відповідаючи на запитання про те, коли буде готовий законопроект.

Нагадаємо, раніше депутат “Слуги народу” Олександр Дубінський розповів, що законопроект з нормою про позбавлення депутатського мандата викликав суперечку всередині фракції.

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