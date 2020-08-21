Контрразведка СБУ обнаружила канал "соцвыплат" боевикам в ОРДЛО

"Контрразведчики СБУ разоблачили и прекратили функционирование канала противоправного получения социальных выплат из госбюджета, в том числе участниками незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Установлено, что жительница Горловки за денежное вознаграждение оформляла жителям временно оккупированных районов Донецкой области документы для назначения соцвыплат. Она лично получала на подконтрольной украинской власти территории незаконно начисленные средства и доставляла их на ВОТ Донецкой области как через линию разграничения, так и территорию РФ. Оперативники и следователи СБ Украины задокументировали, что среди заказчиков "услуги" были участники незаконных вооруженных формирований.

"Контрразведчики задержали злоумышленницу в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области при попытке пересечения госграницы. При осмотре у задержанной обнаружено почти 750 тысяч в гривневом эквиваленте, банковские карты, доверенности, черновые записи и другие документальные материалы, подтверждающие получение украинских денег террористами так называемой ДНР. Сейчас женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к незаконным сделкам.

Напомним, полиция Донецкой области с начала 2020-го разоблачила 202 участников незаконных вооруженных формирований.