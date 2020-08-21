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Контррозвідка СБУ виявила канал "соцвиплат" бойовикам в ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Контррозвідники Служби безпеки України викрили схему протиправного одержання соціальних виплат з держбюджету. Повідомлено про підозру жінці, яка оформлювала жителям тимчасово-окупованих територій Донбасу документи для соцвиплат, зокрема і учасникам незаконних збройних формувань. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідка СБУ виявила канал "соцвиплат" бойовикам в ОРДЛО

“Контррозвідники СБУ викрили та припинили функціонування каналу протиправного одержання соціальних виплат з держбюджету, у тому числі учасниками незаконних збройних формувань”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що жителька Горлівки за грошову винагороду оформлювала жителям тимчасово окупованих районів Донеччини документи для призначення соцвиплат. Вона особисто отримувала на підконтрольній українській владі території незаконно нараховані кошти і доставляла їх на ТОТ Донецької області як через лінію розмежування, так і територію РФ. Оперативники та слідчі СБ України задокументували, що серед замовників “послуги” були учасники незаконних збройних формувань.

“Контррозвідники затримали зловмисницю у пункті пропуску "Гоптівка“ на Харківщині при спробі перетину держкордону. Під час огляду у затриманої виявлено майже 750 тисяч у гривневому еквіваленті, банківські карти, довіреності, чорнові записи та інші документальні матеріали, які підтверджують отримання українських грошей терористами так званої ДНР. Наразі жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 ККУ. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу”, — йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконних оборудок.

Нагадаємо, поліція Донеччини з початку 2020 року викрила 202 учасників незаконних збройних формувань.

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