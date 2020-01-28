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Конституционный суд Украины не будет рассматривать закон о статусе Донбасса

Киев • УНН

 • 19302 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Конституционный суд Украины (КСУ) отказал в открытии производства по представлению депутатов о соответствии Конституции закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Об этом сообщается на сайте суда в понедельник, 27 января, передает УНН.

Конституционный суд Украины не будет рассматривать закон о статусе Донбасса

Первую версию закона об особом статусе Донбасса Верховная Рада Украины приняла в 2014 году, впоследствии его действие продлили. Он определяет порядок взаимодействия органов местного самоуправления с органами центральной исполнительной власти, а также предусматривает механизмы государственной поддержки социально-экономического развития отдельных районов на востоке Украины. Согласно документу, особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступит в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

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19 июля 2019 года 53 депутата подали в Конституционный суд представление по проверке этого закона на соответствие Конституции Украины. В представлении депутаты отмечают, что закон был принят под внешним влиянием России, ограничивает суверенитет Украины над частью территории, оккупированной Россией, нарушает принцип унитарности, а также угрожает консолидации и развитию украинской нации.

Постановлением коллегии Конституционного суда сначала было отказано в открытии производства по делу, но поскольку решение было единогласным, то этот вопрос был передан на рассмотрение в Большую палату КС. 10 декабря она продолжила рассмотрение вопроса открытии конституционного производства. Тогда решение об открытии производства также не было принято.

Напомним, Зеленский одобрил продление действия закона о “особый статус” Донбасса в год.

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