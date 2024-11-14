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Конституционный суд Грузии может отменить ограничения на аборты для жертв насилия

Конституционный суд Грузии может отменить ограничения на аборты для жертв насилия

Киев  •  УНН

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КС Грузии рассматривает иск об отмене требования судебного приговора для абортов после 12 недель в случаях изнасилования. Омбудсмен считает, что действующее ограничение нарушает права жертв и требует пересмотра.

Конституционный суд (КС) Грузии рассматривает иск о снятии ограничений на аборты для женщин, ставших жертвами сексуального насилия. Об этом сообщает аппарат Народного защитника Грузии, передает УНН.

По действующему законодательству, жертва изнасилования может сделать аборт после 12 недель беременности только при наличии судебного приговора, но судебные разбирательства чаще всего превышают 22-недельный срок, делая невозможным аборт. Омбудсмен обратился в КС, требуя отмены положения о необходимости предоставления судебного решения.

«Согласно позиции Народного защитника, установленное спорной нормой ограничение нарушает право на свободное развитие и неприкосновенность личной жизни жертвы сексуального преступления», - отметили в аппарате.

Народный защитник указывает, что «легитимная цель оспариваемого регулирования» - сокращение количества нелегальных абортов и, как следствие, защита здоровья женщин, - может быть достигнута средствами, которые «больше отвечают интересам женщин, подвергшихся насилию».

В Польше тысячи людей призывают ослабить закон об абортах24 июл. 2024, 15:31 • 20016 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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