Конгресс США ушел на каникулы, оставив вопрос помощи Украине и границы до января

Конгресс США покинул Вашингтон на этой неделе, накануне Рождества, на длительные каникулы, при этом нерешенными остались несколько ключевых вопросов, включая чрезвычайную помощь Украине и усиление безопасности на границе, что подготовило почву для сложного января, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как указывает издание, американским законодателям придется столкнуться с двумя дедлайнами по шатдауну правительства и продолжать усилия по одному законопроекту, который одновременно профинансирует защиту Украины от россии и замедлит поток мигрантов через границу США и Мексики. Между тем, избиратели-республиканцы начнут выбирать своего кандидата, который бросит вызов президенту-демократу Джо Байдену на выборах 2024 года, указывает издание.

"Мы сразу возьмемся за дело", - заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер о возвращении Конгресса к роботе на неделе с 8 января.

Байден призвал Конгресс одобрить дополнительную поддержку для Украины в 61 миллиард долларов, которую консервативные республиканцы требовали совместить с более строгими законами о безопасности на границе в период прибытия рекордного количества иммигрантов.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон и его коллеги-республиканцы критикуют Байдена по поводу контроля на границе - проблемы, из-за которой избиратели США все больше беспокоятся.

Конгресс также установил дедлайн по финансированию правительственных программ США - 19 января и 2 февраля. Неспособность достичь соглашений по 12 законопроектам о расходах после целого года борьбы за сокращение дефицита приведет к массовым остановкам работы правительства (шатдауну), пишет издание.

"Двухпартийные переговоры в Сенате также продолжаются во время перерыва с целью заключения соглашения о реформировании устаревших законов США о предоставлении убежища. Это открыло бы двери для голосов в Сенате за помощь Украине и направление американской помощи Израилю для его войны против ХАМАС в секторе Газа и для Тайваня", - указывает издание.

В Белом доме ожидают, что Конгресс одобрит помощь Украине в январе

Незадолго до отъезда из города в среду лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл практически повторил слова Шумера о срочности, заявив в своей речи, что необычное сочетание иммиграционных реформ США и иностранной военной помощи срочно необходимо от Южного Техаса до Юго-Восточной Азии и до Красного моря.

И Шумер, и Макконнелл признали, что принятие первых крупных иммиграционных изменений за четыре десятилетия является трудной задачей. Но то же самое можно сказать и о выделении примерно 1,5 триллиона долларов на поддержку работы ряда регулярных государственных программ, отмечает издание.

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