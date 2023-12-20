В Белом доме ожидают, что Конгресс одобрит помощь Украине в январе

В Белом доме ожидают, что Конгресс США одобрит дополнительное финансирование для помощи Украине в январе. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает УНН со ссылкой на Ралио Свобода.

"Мы хотим получить это финансирование как можно быстрее. Похоже на то, что это произойдет где-то в январе, но чем раньше, тем лучше", - заявил он.

Он напомнил, что администрация Джо Байдена может объявить еще один пакет помощи Украине до конца этого месяца.

"Это занимает несколько дней, иногда недель, чтобы некоторые из этих материалов попали в Украину. Поэтому очень важно, чтобы в январе мы имели продвижение с дополнительным финансированием, поскольку боевые действия не собираются прекращаться. Если земля замерзнет до конца января, это облегчит россиянам передвижение", - добавил представитель Белого дома.

Конгресс США не вернется к вопросу помощи Украине до января