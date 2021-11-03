Конгрессмены подозревают нефтяников в попытках помешать борьбе с изменением климата

Детали

Председатель Комитета по надзору и правительственной реформе Палаты Представителей Конгресса США Кэролайн Мэлони, потребовала во вторник предоставить документы в четырех крупнейших нефтяных компаний и двух лоббистских групп.

Сообщается, что документы, связанные с действиями нефтяников в сфере борьбы с изменением климата, были нужны конгрессменам в связи с расследованием потенциального мошенничества энергетических компаний в климатических вопросах.

Конгрессвумен Кэролин Мэлони, председательствующая в Комитете по надзору и правительственной реформе, выписала повестки с требованием предоставить соответствующие документы в адрес компаний Exxon Mobil, Chevron, BP America и Shell Oil, а также Американского института нефти (API) и Торговой палаты США.

16 Сентября Комитет запросил у компаний и организаций документы, касающиеся различных вопросов, включая их роль в содействии изменению климата, их маркетинговым инициативам и лоббистским усилиям, а также о финансировании третьими сторонами в распространении неверной информации о климатических изменениях.

Мэлон и другие демократы, состоящие в комитете, утверждают, что нефтяные компании десятилетиями получали огромные прибыли, в то же время вводя общественность в заблуждение касательно изменения климата и препятствуя борьбе с этой проблемой. Однако нефтяные компании и лоббистские организации отрицают эти обвинения.

Комитет получил документы от бывшего лоббиста компании Exxon Кейта Маккоя, который зарегистрировался при секретной поддержке со стороны экологической группы Greenpeace. Маккой утверждает, что компания Exxon на самом деле никогда не поддерживала идею введения налога на выбросы углекислого газа, так как в Exxon считали, что эта идея никогда не станет законом. В ответ на полученную повестку, представитель Exxon Кейсе Нортон сказал, что компания уже предоставила конгрессменам почти 130 тысяч страниц документов, “включая внутреннюю переписку по электронной почте”.

Напомним

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