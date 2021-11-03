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Конгресмени підозрюють нафтовиків у спробах перешкодити боротьбі зі зміною клімату

Київ • УНН

 • 19326 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Голова Комітету з нагляду та урядової реформи Керолайн Мелоні зажадала надати документи від чотирьох найбільших нафтовиробників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.

Конгресмени підозрюють нафтовиків у спробах перешкодити боротьбі зі зміною клімату

Деталі

Голова Комітету з нагляду та урядової реформи Палати Представників Конгресу США Керолайн Мелоні, зажадала у вівторок надати документи у чотирьох найбільших нафтових компаній і двох лобістських груп.

Повідомляється, що документи, пов’язані з діями нафтовиків у сфері боротьби зі зміною клімату, були потрібні конгресменам у зв’язку з розслідуванням потенційного шахрайства енергетичних компаній в кліматичних питаннях.

Конгресвумен Керолайн Мелоні, головуюча в Комітеті з нагляду та урядової реформи, виписала повістки з вимогою надати відповідні документи на адресу компаній Exxon Mobil, Chevron, BP America і Shell Oil, а також Американського інституту нафти (API) і Торгової палати США.

16 вересня Комітет запросив у компаній і організацій документи, що стосуються різних питань, включаючи їх роль у сприянні зміні клімату, їх маркетинговим ініціативам і лобістським зусиллям, а також про фінансування третіми сторонами в поширенні невірної інформації про кліматичні зміни.

Мелоні та інші демократи, що складаються в комітеті, стверджують, що нафтові компанії десятиліттями отримували величезні прибутки, в той же самий час вводячи громадськість в оману щодо зміни клімату і перешкоджаючи боротьбі з цією проблемою. Проте нафтові компанії та лобістські організації заперечують ці звинувачення.

Комітет отримав документи від колишнього лобіста компанії Exxon Кейта Маккоя, який зареєструвався за секретної підтримки з боку екологічної групи Greenpeace. Маккой стверджує, що компанія Exxon насправді ніколи не підтримувала ідею введення податку на викиди вуглекислого газу, так як в Exxon вважали, що ця ідея ніколи не стане законом. У відповідь на отриману повістку, представник Exxon Кейсі Нортон сказав, що компанія вже надала конгресменам майже 130 тисяч сторінок документів, “включаючи внутрішнє листування по електронній пошті”.

Нагадаємо

Китай розкритикував політику США в боротьбі зі зміною клімату.

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