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Конфликт Разумкова со "Слугами народа": политолог заявил, что спикера от отставки может спасти покаяние

Конфликт Разумкова со "Слугами народа": политолог заявил, что спикера от отставки может спасти покаяние

Киев  •  УНН

 • 38665 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова может спасти от отставки покаяние. Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Виктор Небоженко, комментируя конфликт Разумкова со “Слугами народу”.

Цитата

“У Разумкова нет ярко выраженного политического лица, он всегда рассматривался как слуга „слуг“, „слуга“ Президента и последнее время у него возник сначала конфликт с Арахамией, а потом и с Офисом Президента, Ермаком, Зеленским”, — сказал Небоженко.

Детали

Он заявил, что в парламенте всегда возникает противоречие между спикером и руководителем правящего большинства.

“Я 20 лет проработал в украинском парламенте, не как депутат конечно, но я видел действительно фундаментальное всегда противоречие между спикером и руководителем правящего большинства. Руководитель правящего большинства всегда хотел выглядеть сильнее спикера. Это было всегда, все 30 лет украинского парламента”, — рассказал политолог.

Небоженко отметил, что сейчас Арахамия чувствует себя неким президентом парламента.

“Который может приказывать спикеру — это плохо. Это пример, того что политическая некомпетентность помноженная на амбиции плохо влияет. И это все вылилось в политический конфликт, который Зеленский хочет представить, как конфликт между Президентом и парламентом, а Офис Президента хочет представить, как предательство Разумкова перед Зеленским”, — сказал Небоженко.

На вопрос может ли это завершиться отставкой Разумкова, Небоженко ответил: “Конечно, у них есть большинство. Разумков не сможет перебить те деньги, которые Офис может собрать за отставку и поэтому если он завтра не выступит с покаянием и не скажет, что он будет слушаться не только Президента, а и Арахамию, то он вылетит и вместо него прейдёт Стефанчук. У нас власть театралов, власть людей не из мира науки, политики, а из кино, эстрады. Им нужно красивое извинение Разумкова, а не просто признание своей вины”.

Что было ранее

1 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского № 5559 о деолихаргизации.

Позже стало известно, что Омбудсмен Людмила Денисова направила Главе парламента Дмитрию Разумкову письмо с просьбой направить законопроект об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию. 10 сентября Разумков сообщил, что законопроект был отправлен туда на юридическую экспертизу.

Впоследствии “Венецианка” получила запрос Украины о экспертизе законопроекта об олигархах.

Дополнение

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявлял, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и спикер парламента Дмитрий Разумков умышленно пытаются “сбить” законопроект об олигархах.

Первый заместитель Председателя депутатской фракции “Слуги народа” Александр Корниенко сказал 20 сентября, что парламентская фракция “Слуга народа” пока не инициирует процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Корниенко также отметил, что в настоящее время между головой Верховной Рады Дмитрием Разумковым и первым заместителем председателя фракции чисто “письменные отношения”, а также “сложная производственная ситуация”.

Добавим

Как заявлял ранее председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, если народные депутаты инициируют его отставку, он не будет держаться за должность.

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