Конфлікт Разумкова зі "Слугами народу": політолог заявив, що спікера від відставки може врятувати покаяння

Цитата

"У Разумкова немає яскраво вираженого політичного обличчя, він завжди розглядався як слуга "слуг", "слуга" Президента і останнім часом у нього виник спочатку конфлікт з Арахамією, а потім і з Офісом Президента, Єрмаком, Зеленським", - сказав Небоженко.

Деталі

Він заявив, що в парламенті завжди виникає суперечність між спікером і керівником правлячої більшості.

"Я 20 років пропрацював в українському парламенті, не як депутат звичайно, але я бачив дійсно фундаментальне завжди протиріччя між спікером і керівником правлячої більшості. Керівник правлячої більшості завжди хотів виглядати сильніше за спікера. Це було завжди, всі 30 років українського парламенту", - розповів політолог.

Небоженко зазначив, що зараз Арахамія відчуває себе таким собі президентом парламенту.

"Який може наказувати спікеру - це погано. Це приклад, того що політична некомпетентність помножена на амбіції погано впливає. І це все вилилося в політичний конфлікт, який Зеленський хоче представити, як конфлікт між Президентом і парламентом, а Офіс Президента хоче представити, як зраду Разумкова перед Зеленським", - сказав Небоженко.

На питання, чи може це завершитися відставкою Разумкова, Небоженко відповів: "Звичайно, у них є більшість. Разумков не зможе перебити ті гроші, які Офіс може зібрати за відставку і тому якщо він завтра не виступить з покаянням і не скаже, що він буде слухатися не тільки Президента, а й Арахамію, то він вилетить і замість нього прейде Стефанчук. У нас влада театралів, влада людей не зі світу науки, політики, а з кіно, естради. Їм потрібно гарне вибачення Разумкова, а не просто визнання своєї провини".

Що було раніше

1 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроект Президента України Володимира Зеленського № 5559 про деоліхаргізації.

Пізніше стало відомо, що Омбудсмен Людмила Денісова направила Голові парламенту Дмитру Разумкову лист з проханням направити законопроект про олігархів на перевірку до Венеціанської комісії. 10 вересня Разумков повідомив, що законопроект був відправлений туди на юридичну експертизу.

Згодом "Венеціанка" отримала запит України про експертизу законопроекту про олігархів.

Доповнення

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова і спікер парламенту Дмитро Разумков навмисне намагаються "збити" законопроект про олігархів.

Перший заступник Голови депутатської фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко сказав 20 вересня, що парламентська фракція "Слуга народу" поки не ініціює процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Корнієнко також відзначив, що в даний час між головою Верховної Ради Дмитром Разумковим і першим заступником голови фракції чисто "письмові відносини", а також "складна виробнича ситуація".

Додамо

Як заявляв раніше голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, якщо народні депутати ініціюють його відставку, він не буде триматися за посаду.