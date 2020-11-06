Компенсация за оккупацию: Укрэнерго подает иск в арбитраж против РФ на более чем 600 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. НЭК "Укрэнерго" подает иск на более чем 625 млн долларов против Российской Федерации касательно незаконного захвата РФ инфраструктурных объектов компании на оккупированной территории АР Крым. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.
"Арбитражный суд 20 октября 2020 года перешел к очередному этапу по делу НЭК "Укрэнерго" против Российской Федерации касательно незаконного захвата РФ инфраструктурных объектов компании на территории АР Крым. А именно - непосредственно к рассмотрению иска Укрэнерго, которое требует от РФ выплаты компенсации за экспроприированные инвестиции. Общая сумма исковых требований составляет 527,53 млн евро (626,54 млн долларов - ред.) с учетом процентов (94,61 млн евро по состоянию на 20 октября 2020 года)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что арбитраж против Российской Федерации был инициирован из-за нарушения Россией соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Требования компенсации ущерба от экспроприации инвестиций Укрэнерго в Крыму и нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту инвестиций являются частью исковых требований вместе с компенсацией за захват Россией во время оккупации Крыма магистральных сетей и других объектов, принадлежащих Укрэнерго.
Указывается, что арбитражный суд по делу было сформировано 27 марта 2020 года и проходит в Париже.
"На территории временно оккупированной АР Крым до аннексии полуострова работало обособленное подразделение "Крымская электроэнергетическая система" НЭК "Укрэнерго", которое обслуживало более 1300 км магистральных линий электропередачи и 17 высоковольтных подстанций. Также в Крыму действовали оздоровительный комплекс "Семидворье", пансионат "Энергетик" и производственное предприятие "Південьенергопром", - резюмировали в Укрэнерго.
Как сообщалось ранее в УНН, ГП "НЭК "Укрэнерго" направило Российской Федерации официальное сообщение об инвестиционном споре относительно активов компании в Крыму еще в апреле 2018 года. Как отмечается, этот спор вызван незаконным захватом Россией инфраструктурных объектов "Укрэнерго" на территории Крыма.
А уже в августе 2019 года "Укрэнерго" подало иск против РФ за утраченные активы.
Также напомним, международный арбитраж начал рассматривать иск о потере крымских активов в июле этого года.