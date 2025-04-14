Компания вертолетных туров в Нью-Йорке закрывается после крушения на реке Гудзон, унесшего жизни целой семьи

Компания New York Helicopter Tours, которая владела вертолетом, упавшим в прошлый четверг в реку Гудзон, убив шесть человек, немедленно прекращает свою деятельность. Об этом сообщает FoxNews со ссылкой на Федеральное управление авиации передает УНН.

Компания New York Helicopter Tours, которая владела вертолетом, который в прошлый четверг упал в реку Гудзон вблизи береговой линии Нью-Джерси, убив всех шестерых человек на борту, немедленно прекращает свою деятельность - передает издание объявление Федерального управления авиации (FAA).

FAA объявило о своем решении в воскресенье, заявив, что будет продолжать поддерживать расследование катастрофы Национальным советом по безопасности на транспорте. Также управление заверило, что начнет немедленный пересмотр лицензии туроператора, чтобы обезопасить общественность, передвигающуюся на самолетах.

FAA уже анализирует горячие точки самолетов и вертолетов по всей стране, и 22 апреля мы проведем группу по вопросам безопасности вертолетов, чтобы обсудить результаты, риски и дополнительные варианты смягчения - сообщили в FAA.



Напомним

Ранее УНН писал, что вертолет потерпел крушение в четверг, 10 апреля в районе Нижнего Манхэттена в Нью-Йорке. Он упал в реку Гудзон. В результате катастрофы погибли шесть человек. Позже выяснилось, что он не был оборудован бортовыми самописцами и на нем не было никаких видеокамер или других устройств для записи, что затрудняет расследование причин катастрофы. В настоящее время продолжаются работы по извлечению обломков вертолета, в частности главного редуктора, несущего винта и частей хвостовой балки, которые будут отправлены в лабораторию для дальнейшего анализа.