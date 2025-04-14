Компанія з вертолітних турів у Нью-Йорку закривається після аварії на річці Гудзон, яка забрала життя цілої родини

Компанія New York Helicopter Tours, яка володіла вертольотом, що минулого четверга впав у річку Гудзон, вбивши шістьох людей, негайно припиняє свою діяльність. Про це повідомляє FoxNews із посиланням на Федеральне управління авіації передає УНН.

Компанія New York Helicopter Tours, яка володіла вертольотом, який минулого четверга впав у річку Гудзон поблизу берегової лінії Нью-Джерсі, убивши всіх шістьох людей на борту, негайно припиняє свою діяльність - передає видання оголошення Федерального управління авіації (FAA).

FAA оголосило про своє рішення у неділю, заявивши, що продовжуватиме підтримувати розслідування катастрофи Національною радою з безпеки на транспорті. Також управління запевнило, що почне негайний перегляд ліцензії туроператора, щоб убезпечити громадськість, що пересувається літаками.

FAA вже аналізує гарячі точки літаків та вертольотів по всій країні, і 22 квітня ми проведемо групу з питань безпеки вертольотів, щоб обговорити результати, ризики та додаткові варіанти пом’якшення - повідомили в FAA.



Нагадаємо

Раніше УНН писав, що гелікоптер зазнав аварії у четвер, 10 квітня в районі Нижнього Манхеттена в Нью-Йорку зазнав. Він впав у річку Гудзон. Внаслідок катастрофи загинуло шестеро людей. Пізніше з'ясувалося, що він не був обладнаний бортовими самописцями й на ньому не було жодних відеокамер чи інших пристроїв для запису, що ускладнює розслідування причин катастрофи. Наразі тривають роботи з вилучення уламків гелікоптера, зокрема головного редуктора, несучого гвинта та частин хвостової балки, які будуть надіслані до лабораторії для подальшого аналізу.