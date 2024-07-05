За два с половиной года полномасштабной войны компания МХП инвестировала в агробизнес 70-80 млн долл. Об этом рассказал заместитель главного исполнительного директора по агробизнесу МХП Сергей Доброгорский.

Инвестиции в агробизнес составляют 70-80 млн долл. Компания вкладывает средства и в другие направления. Например, только в 2023 году МХП инвестировала в свое развитие более 250 миллионов долларов - говорит он.

Сейчас МХП активно развивает digital farming. Речь об эффективном использовании земли, продолжил Доброгорский.

Мы можем оценить потенциал каждого участка, анализируя состав его почвы и другие параметры. Наш земельный банк составляет 360 тыс. га, и для 35% уже проведен агрохиманализ. За два года должны завершить этот процесс и точно будем знать, в каком состоянии находятся наши почвы. Этими крупными проектами занимается направление, которое отвечает за R&D, точное земледелие и digital farming - комментирует он.

Также Доброгорский рассказал о среднемесячных показателях экспорта.