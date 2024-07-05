Киев • УНН
За два с половиной года полномасштабной войны МХП инвестировал 70-80 миллионов долларов США в агробизнес, включая развитие цифрового фермерства, эффективное землепользование, анализ почв и экспорт около 200 000 тонн сельскохозяйственной продукции ежемесячно.
За два с половиной года полномасштабной войны компания МХП инвестировала в агробизнес 70-80 млн долл. Об этом рассказал заместитель главного исполнительного директора по агробизнесу МХП Сергей Доброгорский.
Инвестиции в агробизнес составляют 70-80 млн долл. Компания вкладывает средства и в другие направления. Например, только в 2023 году МХП инвестировала в свое развитие более 250 миллионов долларов
Сейчас МХП активно развивает digital farming. Речь об эффективном использовании земли, продолжил Доброгорский.
Мы можем оценить потенциал каждого участка, анализируя состав его почвы и другие параметры. Наш земельный банк составляет 360 тыс. га, и для 35% уже проведен агрохиманализ. За два года должны завершить этот процесс и точно будем знать, в каком состоянии находятся наши почвы. Этими крупными проектами занимается направление, которое отвечает за R&D, точное земледелие и digital farming
Также Доброгорский рассказал о среднемесячных показателях экспорта.
В среднем в месяц 150 тыс. тонн зерна и 40 тыс. тонн масла. В целом это примерно 200 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции