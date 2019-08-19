Компания Lamborghini представила два новых суперкара
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Итальянский автомобильный производитель Lamborghini выпустит две новые эксклюзивные версии своих суперкаров — Aventador SVJ 63 и Huracan Evo GT. Об этом сообщает портал Motor1, передает УНН.
“Компания Lamborghini выпустит две новые спецверсии: экстремальный родстер Aventador SVJ ждет ограниченный тираж в 63 экземпляры в исполнении SVJ 63, а обновленное купе Huracan Evo получит коллекционную серию GT с 36 штук для североамериканского рынка”, — говорится в сообщении.
Обе спецверсии будут отличаться только внешним декором и расширенными возможностями персонализации: например Aventador SVJ 63 Roadster получит восемь уникальных сочетаний материалов отделки и цвета кузова.
“Отличить Aventador SVJ 63 Edition Roadster от „обычного“ SVJ с открытой крышей можно по двухцветной ливрее с надписями „63“, номерной табличке „1 из 63“ в салоне, дизайнерской вставке за передними сиденьями, гравировка на крышке двигателя и другим штрихами”, — добавили в сообщении.
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Цвет версии GT для купе Huracan Evo напоминает о фирменные цвета команды-триумфатора — коллектива GRT Grasser Racing Team.
Так, несмотря на основные комбинации зеленого оттенка Verde Egeria и оранжевого Arancio Aten, фирма Lamborghini предлагает покупателям еще три варианта цветов, так что всем заказчикам доступны девять цветовых комбинаций.
Кроме оригинальной палитры красок, серию Huracán EVO GT можно будет отличить по идентификационным табличками “Daytona 24” и “Sebring 12” на заднем крыле, числу “11” на дверях и капоте, а также специальным 20-дюймовым дискам с “формульной” креплением одной центральной гайкой.
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Компания Lamborghini обещает начать поставки спецверсий суперкаров в 2020 году, однако цены пока не объявлены.