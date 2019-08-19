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Компанія Lamborghini представила два нових суперкари

Компанія Lamborghini представила два нових суперкари

Київ • УНН

 • 56712 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Італійський автомобільний виробник Lamborghini випустить дві нові ексклюзивні версії своїх суперкарів - Aventador SVJ 63 та Huracan Evo GT. Про це повідомляє портал Motor1, передає УНН.

“Компанія Lamborghini випустить дві нові спецверсії: екстремальний родстер Aventador SVJ чекає обмежений тираж в 63 екземпляри у виконанні SVJ 63, а оновлене купе Huracan Evo отримає колекційну серію GT з 36 штук для північноамериканського ринку”, — говориться в повідомленні.

Обидві спецверсії будуть відрізнятися тільки зовнішнім декором і розширеними можливостями персоналізації: наприклад Aventador SVJ 63 Roadster отримає вісім унікальних поєднань матеріалів обробки і кольору кузова.

“Відрізнити Aventador SVJ 63 Edition Roadster від „звичайного“ SVJ з відкритим дахом можна по двокольорового лівреї з написами „63“, номерний табличці „1 з 63“ в салоні, дизайнерської вставці за передніми сидіннями, гравірування на кришці двигуна і іншим штрихами”, — додали у повідомленні.

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Колір версії GT для купе Huracan Evo нагадує про фірмові кольори команди-тріумфатора — колективу GRT Grasser Racing Team.

Так, попри основні комбінації зеленого відтінку Verde Egeria та оранжевого Arancio Aten, фірма Lamborghini пропонує покупцям ще три варіанти кольорів, так що всім замовникам доступні дев’ять колірних комбінацій.

Окрім оригінальної палітри фарб, серію Huracán EVO GT можна буде відрізнити за ідентифікаційними табличками “Daytona 24” і “Sebring 12” на задньому крилі, числу “11” на дверях і капоті, а також спеціальним 20-дюймовим дискам з “формульним” кріпленням однієї центральною гайкою.

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Компанія Lamborghini обіцяє почати поставки спецверсій суперкарів в 2020 році, проте ціни поки не оголошено.

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