Компания GSC Game World и Xbox снимут документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 в условиях войны

Украинская студия GSC Game World совместно с Xbox выпустят документальный фильм о разработке игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" в условиях войны в Украине. Об этом пишет Variety, передает УНН.

Детали

Лента под названием "War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2" расскажет о вызовах, с которыми столкнулась команда во время работы над продолжением культовой франшизы.

Издание рассказывает, что до начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года студия GSC Game World базировалась в Киеве. Впоследствии команда была вынуждена переехать в Прагу, чтобы завершить разработку игры до запланированного релиза в ноябре этого года.

На официальном канале GSC Game World уже вышел первый трейлер будущего фильма.

"Безшовний відкритий світ": з'явилось п'ятихвилинне відео з демонстрацією локацій у S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля

Дополнение

Документальный фильм покажет личные истории разработчиков, которые работали в зоне боевых действий и пережили переезд студии в другую страну.

Это было страшно - согласиться на предложение от Xbox о создании фильма. Мы не публичные люди, и делиться личным нелегко. Однако мы решили, что важно показать миру, насколько сложно жить во время войны, с личной точки зрения - рассказала креативный директор проекта Мария Григорович.

Режиссером ленты выступил Эндрю Стефан, известный по работе над документальным сериалом "Power On: The Story of Xbox". Фильм сосредоточится на личных историях креативного директора Марии Григорович и ее команды, которые работают в условиях войны.

Напомним,

Релиз игры запланирован на 20 ноября 2024 года. "S.T.A.L.K.E.R. 2" будет доступен для геймеров на ПК и Xbox.