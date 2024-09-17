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Компанія GSC Game World та Xbox знімуть документальний фільм про розробку S.T.A.L.K.E.R. 2

Київ • УНН

 • 101058 перегляди

Українська студія GSC Game World та Xbox створять документальний фільм про розробку гри S.T.A.L.K.E.R. 2 в умовах війни. Стрічка покаже особисті історії розробників, які працювали в зоні бойових дій та пережили переїзд студії до Праги.

Українська студія GSC Game World спільно з Xbox випустять документальний фільм про розробку гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" в умовах війни в Україні. Про це пише Variety, передає УНН.

Деталі

Стрічка під назвою "War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2" розповість про виклики, з якими зіткнулася команда під час роботи над продовженням культової франшизи.

Видання розповідає, що до початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року студія GSC Game World базувалася в Києві. Згодом команда була змушена переїхати до Праги, щоб завершити розробку гри до запланованого релізу в листопаді цього року.

На офіційному каналі GSC Game World вже вийшов перший трейлер майбутнього фільму.

"Безшовний відкритий світ": з'явилось п'ятихвилинне відео з демонстрацією локацій у S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля 14.08.24, 19:53 • 102307 переглядiв

Доповнення

Документальний фільм покаже особисті історії розробників, які працювали в зоні бойових дій та пережили переїзд студії в іншу країну.

Це було страшно — погодитися на пропозицію від Xbox щодо створення фільму. Ми не публічні люди, і ділитися особистим нелегко. Проте ми вирішили, що важливо показати світові, наскільки складно жити під час війни, з особистої точки зору

- розповіла креативна директорка проєкту Марія Григорович.

Режисером стрічки виступив Ендрю Стефан, відомий за роботою над документальним серіалом "Power On: The Story of Xbox". Фільм зосередиться на особистих історіях креативної директорки Марії Григорович та її команди, які працюють в умовах війни.

Нагадаємо

Реліз гри запланований на 20 листопада 2024 року. "S.T.A.L.K.E.R. 2" буде доступний для геймерів на ПК та Xbox.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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