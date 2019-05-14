Компания отца соратника Ляшко продолжает работать с оффшорами
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В течение последних 12 месяцев компания "Снэк Экспорт", которая принадлежит отцу депутата от РПЛ, неоднократно осуществляла операции с оффшорными юрисдикциями. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала YouControl, передает УНН.
"В течение последних доступных 12 месяцев компания провела до 3 операций с оффшорами, признанными в Украине", - сообщает YouControl.
Также отмечается, что за последние три года ООО "Снэк Экспорт" фигурировало в 117 уголовных судебных делах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Компанию отца радикала Рыбалки тянут в суд за долги
Всего в компании насчитывается 130 судебных дел за последние три года, подсчитала аналитическая система YouControl.
Отметим, что ООО "Снэк Экспорт" принадлежит лично отцу народного депутата Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке.
А по данным ряда судебных документов, эта компания входила в состав снековой компании семьи Рыбалок - S.Group.
Ранее в СБУ сообщили о подозрении менеджерам "Снэк Экспорт" в финансировании терроризма и в пособничестве финансирования терроризма. Одному из сотрудников этой фирмы суд. Сум вынес обвинительный приговор. Речь об организации сбыта снековой продукции на оккупированных территориях.
Как писал УНН, по словам генпрокурора Юлия Луценко, Рыбалка выводит из Украины миллионы на оффшорные компании.
"... группа его (С.Рыбалки - ред.) компаний действительно проверяется на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Речь идет о сотнях миллионов. Очень странно, что человек, который пикетировал трибуну ВР с криками об оффшорах Президента, сам имеет такие же оффшоры. И знаете где его предприятие? В городе-герое Липецке (в России - ред). И он выводит миллионы через роялти на оффшорные компании", - сказал Генпрокурор в 2017 году, комментируя уголовные производства ГПУ в отношении бизнеса радикала.