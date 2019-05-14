Компанія батька соратника Ляшка продовжує працювати з офшорами
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Протягом останніх 12 місяців компанія "Снек Експорт", яка належить батьку депутата від РПЛ, неодноразово здійснювала операції з офшорними юрисдикціями. Про це свідчать дані аналітичного порталу YouControl, передає УНН.
“Протягом останніх доступних 12 місяців компанія провела до 3 операцій з офшорами, визнаними в Україні”, — повідомляє YouControl.
Також зазначається, що за останні три роки ТОВ “Снек Експорт” фігурувало у 117 кримінальних судових справах.
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Загалом у компанії налічується 130 судових справ за останні три роки, підрахувала аналітична система YouControl.
Зауважимо, що ТОВ “Снек Експорт” належить особисто батьку народного депутата Сергія Рибалки — Віктору Рибалці.
А за даними низки судових документів, ця компанія входила до складу снекової корпорації родини Рибалок — S.Group.
Раніше в СБУ повідомили про підозру менеджерам “Снек Експорт” у фінансуванні тероризму та у пособництві фінансування тероризму. Одному зі співробітників цієї фірми суд м. Сум виніс обвинувальний вирок. Мова про організацію збуту снекової продукції на окупованих територіях.
Як писав УНН, за словами генпрокурора Юлія Луценка, Рибалка виводить з України мільйони на офшорні компанії.
“...група його (С.Рибалки — ред.) компаній дійсно перевіряється на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Ідеться про сотні мільйонів. Дуже дивно, що людина, яка пікетувала трибуну ВР із криками про офшори Президента, сама має такі ж самі офшори. І знаєте де його підприємство? У місті-герої Липецьку (в Росії — ред). І він виводить мільйони через роялті на офшорні компанії”, — сказав Генпрокурор у 2017 році, коментуючи кримінальні провадження ГПУ щодо бізнесу радикала.