Комитет ВР пригласил Кравчука и Арестовича предоставить разъяснения о "Плане действий" по Донбассу

“С шестой попытки сегодня Комитет таки поддержал мое предложение пригласить главу делегации в ТКГ вместе со спикером. Чтобы услышать разъяснения о своем „план действий“, в котором выборы на оккупированном Донбассе планируют провести уже в марте”, — написал нардеп.

По его словам, парламентарии “имеют право знать, как украинская делегация формирует позицию на переговорах, чтобы избежать опасных последствий неосторожной дипломатии”.

“И такая позиция должна быть согласованной как с силовиками и органами госбезопасности, так и внутри парламента. Чтобы все должностные лица и государственные органы выступали одной силой касательно агрессора — Российской Федерации. О дате такой встречи сообщу отдельно и буду освещать ее публично”, — добавил он.

Напомним, в ноябре украинская делегация в Трехсторонний контактной группе объявила основные 5 пунктов собственного “Плана действий по Донбассу”.

Позже Президент Владимир Зеленский заявил, что разработанный украинской стороной “Плана действий по Донбассу” передали ОБСЕ.