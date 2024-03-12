Комитет ВР сегодня может начать рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации - нардеп

Профильный парламентский комитет сегодня, как ожидается, может начать рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации №10449, сообщил во вторник народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Детали

"Сегодня комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начинает рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации (#10449). Правда, пока планы за сегодня рассмотреть только первые 300 поправок. Напомню, их там 4269-ть. Поэтому, возможно закончить таблицу за неделю звучит как нереалистичная цель", - написал Железняк в Telegram.

Комитет по нацбезопасности до сих пор не начал рассмотрение 4195 поданных правок к мобилизационному законопроекту - Безуглая