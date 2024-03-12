Комитет ВР проголосовал за исключение из законопроекта о мобилизации ряда ограничений для уклонистов: о чем идет речь

Профильный парламентский комитет сегодня при рассмотрении поправок к законопроекту о мобилизации №10449, проголосовал за исключение из текста документа предложения по замораживанию счетов, банковских карточек, ограничений по выезду за границу и управления автомобилем. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

На заседании комитета по нацбезопасности и обороне с перевесом в один голос прошла правка, которая исключает из текста законопроекта весь раздел изменений в Кодекс административного судопроизводства! Таким образом снимаются предложения по замораживанию счетов, банковских карточек, ограничений по выезду за границу и управлению автомобилем. - написал Гончаренко в соцсети.

По его словам, правку поддержали 7 нардепов, против проголосовало 6.

После этого заседание было прервано, а затем и закрыто председателем комитета.

Как сообщил Гончаренко, профильный комитет продолжит свое заседание завтра.

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