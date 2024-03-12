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Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
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Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
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Комитет ВР проголосовал за исключение из законопроекта о мобилизации ряда ограничений для уклонистов: о чем идет речь
Комитет Верховной Рады проголосовал за то, чтобы исключить из законопроекта о мобилизации такие ограничения, как замораживание счетов, банковских карточек, и ограничение вождения автомобиля для тех, кто уклоняется от призыва.
Проект бюджета США на 2025 год предусматривает 482 млн долларов помощи Украине для противодействия российской агрессии - Белый дом
Белый дом предлагает выделить 482 миллиона долларов на поддержку Украины в бюджете на следующий финансовый год, что поможет восстановить украинскую экономику, укрепить обороноспособность и продвинуть реформы для вступления в ЕС.
Politico: ЕС предложит переговорную рамку для вступления Украины, но соглашение для старта переговоров маловероятно до июньских выборов
ЕС предложит переговорные рамки для вступления Украины и Молдовы, но официальные переговоры вряд ли начнутся до выборов в Европейский парламент в июне 2024 года из-за необходимости достижения согласия между всеми 27 странами-членами ЕС.
Атака дронов на завод в таганроге: в британской разведке оценили последствия
Атака беспилотников на авиаремонтный завод в Таганроге, россия, повредила здания, связанные с авиапарком А-50, продемонстрировав способность Украины наносить удары по стратегически важным объектам, которые в рф считаются безопасными.
Бойцы группы БПЛА 3-й штурмовой бригады получили автомобили от Фонда Вадима Столара
Бойцы группы БПЛА 3-й штурмовой бригады получили автомобили от Фонда Вадима Столара.
Вблизи ТЭС в санкт-петербурге произошел масштабный пожар
Масштабный пожар вспыхнул возле Южной теплоэлектростанции в санкт-петербурге. В рф уверяют, что ситуация контролируемая и возгораний на территории ТЭЦ нет.
Пытался отравить командование ВСУ в Запорожье: задержан предатель
Служба безопасности Украины задержала агента фсб рф, действующего украинского военнослужащего, который пытался смертельно отравить командиров подразделений Вооруженных Сил Украины в Запорожской области, добавив ядовитое вещество в водоснабжение.
Пролетали над головами оккупантов, могли рассмотреть их лица - украинский разведчик о самом первом полете на "Азовсталь"
В марте 2022 года украинские разведчики пролетели на вертолетах над головами российских оккупантов, чтобы добраться до осажденного комбината "Азовсталь" в Мариуполе, чтобы доставить грузы и эвакуировать раненых.
В Донецкой области россияне ночью ударили 6 ракетами С-300 по Селидовому: показали последствия
В Донецкой области российские войска обстреляли 8 населенных пунктов, ранив 3 человек, выпустили 6 ракет и бомбу КАБ-250, повредив жилые дома, детский сад, административное здание, коммунальное предприятие, гаражи, транспортные средства и линии электропередач.
В Днепре семья отравилась угарным газом: отец умер, мать и двое детей в больнице
Отец погиб, а его жена и двое детей были госпитализированы из-за отравления угарным газом в Днепре.