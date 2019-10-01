Комитет Рады начал рассмотрение законопроектов "О столице"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам государственной власти во вторник, 1 октября, начал рассмотрение законопроектов о столице. Начало рассмотрения вопроса объявил глава комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко во время заседания, передает корреспондент УНН.
"Переходим к вопросу проектов законов. О внесении изменений в закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве". У нас 4 законопроекта", - отметил Клочко.
По его словам, обсуждать законопроекты 2143 и альтернативные ему 2143-1, 2143-2 и 2143-3 можно вместе, однако принимать решение члены Комитета будут отдельно по каждому.
Во время заседания согласительного совета с жесткой критикой законопроектов выступил глава фракции "Голос" Сергей Рахманин, также серьезные и многочисленные замечания к тексту законопроекта 2143-3 высказала народный депутат Украины из фракции "Батькивщина" Елена Шкрум.
Заместитель главы фракции СН Александр Корниенко отметил, что будет поддерживать принятие законопроекта, с которым определится комитет, в первом чтении с тем, чтобы ко второму чтению учесть все многочисленные замечания.
Напомним, рассмотрение законопроекта о столице может состояться на этой сессионной неделе. Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.