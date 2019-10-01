Комітет Ради розпочав розгляд законопроектів "Про столицю"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Комітет Верховної ради з питань державної влади у вівторок, 1 жовтня, розпочав розгляд законопроектів про столицю. Початок розгляду питання оголосив голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко під час засідання, передає кореспондент УНН.
"Переходимо до питання проектів законів. Про внесення змін до закону України "Про столицю України - місто-герой Київ". У нас 4 законопроекти", - зазначив Клочко.
За його словами, обговорювати законопроекти 2143 та альтернативні до нього 2143-1, 2143-2 і 2143-3 можна разом, однак ухвалювати рішення члени Комітету будуть окремо по кожному.
Під час засідання погоджувальної ради з жорсткою критикою законопроектів виступив голова фракції "Голос" Сергій Рахманін, також серйозні й численні зауваження до тексту законопроекту 2143-3 висловила народний депутат України з фракції "Батьківщина" Олена Шкрум.
Заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко зазначив, що буде підтримувати ухвалення законопроекту, з яким визначиться комітет, в першому читанні з тим, щоб до другого читання врахувати всі численні зауваження.
Нагадаємо, розгляд законопроекту про столицю може відбутись цього сесійного тижня. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.