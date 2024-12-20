Командир 211-й бригады Побережнюк вышел под залог
Киев • УНН
Олег Побережнюк, командир 211-й понтонно-мостовой бригады, вышел из-под стражи под залог в 908 тыс. грн. Его подозревают в использовании военных для строительства частного дома и других злоупотреблениях.
Командир 211-й понтонно-мостовой бригады Олег Побережнюк, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, вышел из-под стражи под залог. Об этом сообщили журналисту УНН в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, передает УНН.
Детали
На вопрос, внесли ли за командира 211-й понтонно-мостовой бригады Олега Побережнюка залог, в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона ответили: «внес вчера».
Также сообщили, что сейчас командир бригады уже вышел из-под стражи под залог.
Дополнение
19 декабря Тернопольский горрайонный суд отправил Олега Побережнюка под стражу с возможностью внесения 908 400 грн залога.
Контекст
Военнослужащие 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ рассказали СМИ об издевательствах над бойцами, вымогательстве денег и кумовстве.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что отправил письма в Генеральный штаб ВСУ и Военную службу правопорядка в ВСУ для проверки информации и проведения служебного расследования с целью дальнейшего реагирования.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский инициировал проверку 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ из-за сообщений об издевательствах над солдатами. На время проверки командира воинской части отстранили.
Впоследствии по фактам противоправных действий командиров 211-й понтонно-мостовой бригады начато уголовное производство, командиру упомянутой бригады было сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением.
Следствие установило, что осенью 2023 года он привлек четырех подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области вместо их службы в зонах боевых действий. По документам военные находились на передовой и получили зарплату и боевые выплаты на общую сумму почти миллион гривен.
Дом возводят в Хмельницкой области на территории Слободско-Кульчиевецкой общины. Корреспонденты Общественного были там, говорили с председателем общины. Он сказал, что не знает о ситуации с привлечением военных к строительству. А дом строят для матери комбрига. Следователи, говорит председатель, по этому вопросу его не опрашивали.
В Офисе Генпрокурора сообщили, что также исследуются возможные противоправные действия офицеров бригады: физическое насилие к подчиненным, вымогательство денег и превышение власти. Расследование поручили ГБР.