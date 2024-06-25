Песни и думы в поддержку защитников и новые инструменты для учеников Кобзарских цехов, которые берегут и продолжают украинские традиции - в Музее под открытым небом состоялся ежегодный фестиваль "Кобзарская Троица".

Фестиваль традиционно объединил кобзарей, бандуристов и лирников из разных уголков Украины - Харькова, Львова, Киева и других областей. Целью мероприятия является возрождение и популяризация кобзарской традиции. Среди соорганизаторов мероприятия - Благотворительный фонд "МХП - Гродамі", который системно поддерживает культурные проекты, утверждающие украинскую идентичность.

Фонд поддержал как само мероприятие, так и традиционно подарил музыкальные инструменты Киевскому кобзарскому цеху. Вересаевскую кобзу получили ученики музыканта Виталия Кобзаря из Ирпеня. Еще один инструмент - народную бандуру, передали молодому музыканту Ярославу, ученику мастера Сергея Перехожука из Киевского Кобзарского Цеха.

Во время войны кобзарско-лирническая традиция приобрела новый смысл. Потому что это - о формировании новых ценностей и смыслов, об осознании себя украинцами и нахождении своих корней. Носителями таких уникальных знаний о нашем народе являются кобзари, бандуристы и лирники. Поэтому наш Благотворительный фонд "МХП - Громаді" поддерживает такие мероприятия и проекты, которые помогут большему кругу украинцев узнать об этой традиции, а музыкантам пообщаться между собой, почерпнуть вдохновение. А для еще большей мотивации учеников изучать это искусство мы дарим кобзарским цехам музыкальные инструменты - рассказал Александр Пахолюк, директор БФ "МХП-Громаді".

Также для сохранения кобзарских традиций, в прошлом году Фонд поддержал идею внесения "практики по охране кобзарско-лирницкой традиции" в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО и в течение года подарил трем кобзарским цехам (Киевскому, Львовскому и Харьковскому) музыкальные инструменты.

"Кобзарство является важной частью нашего культурного наследия и самобытности нации. Кобзарские думы и баллады рассказывают историю нашего народа. Поэтому важно сегодня передавать их молодому поколению. Проведение ежегодного фестиваля - одно из мероприятий, которые помогают украинцам в познании собственной культуры", - добавил Олесь Санин, режиссер, соорганизатор фестиваля "Кобзарская Троица".

Завершился фестиваль благотворительным концертом. На сцене выступили народные исполнители, которые исполнили традиционные думы, исторические и казацкие песни, канты, псальмы, которые когда-то были основой репертуара народных певцов-рапсодов.