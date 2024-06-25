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Команда Благодійного фонду "МХП – Громаді" передала учням кобзарських цехів бандуру та кобзу

Київ • УНН

 • 11848 перегляди

Благодійний фонд "МХП – Громаді" передав бандуру та кобзу учням кобзарських майстерень для підтримки українських традицій.

Команда Благодійного фонду "МХП – Громаді" передала учням кобзарських цехів бандуру та кобзу

Пісні та думи на підтримку захисників та нові інструменти для учнів Кобзарських цехів, які бережуть та продовжують українські традиції – у Музеї просто неба відбувся щорічний фестиваль "Кобзарська Трійця".

Фестиваль традиційно обʼєднав кобзарів, бандуристів та лірників з різних куточків України – Харкова, Львова, Києва та інших областей. Метою заходу є відродження та популяризації кобзарської традиції. Серед співорганізаторів заходу – Благодійний фонд "МХП – Громаді", який системно підтримує культурні проєкти, що утверджують українську ідентичність. 

Фонд підтримав як сам захід, так і традиційно подарував музичні інструменти Київському кобзарському цеху. Вересаївську кобзу отримали учні музиканта Віталія Кобзаря з Ірпеня. Ще один інструмент – народну бандуру, передали молодому музикантові Ярославу, учню майстра Сергія Перехожука з Київського Кобзарського Цеху.

Під час війни кобзарсько-лірницька традиція набула нового сенсу. Бо це – про формування нових цінностей та сенсів, про усвідомлення себе українцями та віднайдення свого коріння. Носіями таких унікальних знань про наш народ є кобзарі, бандуристи й лірники. Тому наш Благодійний фонд "МХП – Громаді" підтримує такі заходи та проєкти, які допоможуть більшому колу українців дізнатися про цю традицію, а музикантам поспілкуватися між собою, почерпнути натхнення. А задля ще більшої мотивації учнів вивчати це мистецтво ми даруємо кобзарським цехам музичні інструменти

– розповів Олександр Пахолюк, директор БФ «МХП-Громаді».

Також задля збереження кобзарських традицій, минулого року Фонд підтримав ідею внесення "практики з охорони кобзарсько-лірницької традиції" до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО та протягом року подарував трьом кобзарським цехам (Київському, Львівському та Харківському) музичні інструменти. 

"Кобзарство є важливою частиною нашої культурної спадщини та самобутності нації. Кобзарські думи та балади розповідають історію нашого народу. Тому важливо сьогодні передавати їх молодому поколінню. Проведення щорічного фестивалю  – один із заходів, які допомагають українцям у пізнанні власної культури", – додав Олесь Санін, режисер, співорганізатор фестивалю "Кобзарська Трійця".

Завершився фестиваль благодійним концертом. На сцені виступили народні виконавці, які виконали традиційні думи, історичні та козацькі пісні, канти, псальми, що колись були основою репертуару народних співців-рапсодів. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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