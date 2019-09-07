Бывший капитан молодежного состава "Барселоны" стал футболистом "Ворсклы"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Полтавская “Ворскла” оформила подписание бывшего футболиста молодежного игрока “Барселоны” Хуана Мануэля Гарсии Рея, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.
После переговоров с представителями футболиста в главном офисе “бело-зеленых”, стороны своими подписями предоставили юридической силы трудовом соглашении, срок которой рассчитан на два года. Цвета спортивного бренда Полтавщины 22-летний испанец будет защищать в футболке с номером “3”.
Примечательно, что над беспрецедентным для украинского трансферного рынка переходом, полтавчане работали в течение четырех месяцев.
Справка: Хуан Мануэль Гарсия Рэй — воспитанник каталонской “Барселоны”, капитан команды нескольких возрастных групп одного из самых клубов мира, обладатель Кубка Юношеской Лиги УЕФА сезона 2013-2014. Входит в список топ-60 самых талантливых игроков своего возраста в Старом Свете, определенного независимыми профильными СМИ, с учетом оценки авторитетных специалистов и футболистов.
Предыдущим клубом звездного новобранца “Ворсклы” был титулованный английский “Ливерпуль”, где левый латераль по амплуа, Хуан Мануэль был одним из лидеров команды U-23 (12 проведенных игр).