Колишній капітан молодіжного складу "Барселони" став футболістом "Ворскли"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Полтавська "Ворскла" оформила підписання колишнього футболіста молодіжного гравця "Барселони" Хуана Мануеля Гарсії Рея, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
Після перемовин із представниками футболіста у головному офісі “біло-зелених”, сторони своїми підписами надали юридичної сили трудовій угоді, термін якої розрахований на два роки. Кольори спортивного бренду Полтавщини 22-річний іспанець захищатиме у футболці з номером “3”.
Примітно, що над безпрецедентним для українського трансферного ринку переходом, полтавчани працювали впродовж чотирьох місяців.
Довідка: Хуан Мануель Гарсія Рей — вихованець каталонської “Барселони”, капітан команд кількох вікових груп одного з найславетніших клубів Світу, володар кубка Юнацької Ліги УЄФА сезону 2013-2014. Входить до списку топ-60 найталановитіших гравців свого віку в Старому світі, визначеного незалежними профільними мас-медіа, з урахуванням оцінки авторитетних фахівців та футболістів.
Попереднім клубом зіркового новобранця “Ворскли” був титулований англійський “Ліверпуль”, де лівий латераль за амплуа, Хуан Мануель був одним із лідерів команди U-23 (12 проведених ігор).